ГеннадийUA написав:Рука-обличя Ви з власних уяв робите прогнози на майбутнє "має військову можливість", "можна буде зупинити", але це не значить, що так буде, навпаки, такого скоріш за все не буде. Великим споживачам раша нафти є Китай та Індія й їм логістика з Чорного моря до сраки.
Це Ви просто показуєте повну некомпетентість. На росії є єдиний нафтопровод з Сибіру на Схід - ВСТО. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B0%D0%BD Його потужність - 80 млн. т. на рік. Пік експорту з рашки нафти + продуктів був десь 400 млн.т. Зараз щось тіпа 350 млн. т на рік. Це означає, що більшість поставок в Інжію та Китай з рашти йде з Новоросійська, Тамані, та традиційних терміналів Балтійського моря - Приморська, Усть-Луги через Суец або навколо Африки. (Можете нарисувати на карті маршрут, порахувати вартість логістики).