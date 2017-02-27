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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11408114091141011411

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ГеннадийUA написав:Рука-обличя
Ви з власних уяв робите прогнози на майбутнє "має військову можливість", "можна буде зупинити", але це не значить, що так буде, навпаки, такого скоріш за все не буде. Великим споживачам раша нафти є Китай та Індія й їм логістика з Чорного моря до сраки.

Це Ви просто показуєте повну некомпетентість.
На росії є єдиний нафтопровод з Сибіру на Схід - ВСТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B0%D0%BD
Його потужність - 80 млн. т. на рік. Пік експорту з рашки нафти + продуктів був десь 400 млн.т. Зараз щось тіпа 350 млн. т на рік. Це означає, що більшість поставок в Інжію та Китай з рашти йде з Новоросійська, Тамані, та традиційних терміналів Балтійського моря - Приморська, Усть-Луги через Суец або навколо Африки. (Можете нарисувати на карті маршрут, порахувати вартість логістики).
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:46

Denik
Так а чого наші туди не бють, якщо це саме болюче місце?
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чому не збувся прогноз ІО?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zxzx777 написав:Denik
Так а чого наші туди не бють, якщо це саме болюче місце?

Бо тоді в США та імовірно в інших розвинутих країнах прийшли б до влади якісь популісти-ізоляціоністи і зменшилась би наша міжнародна підтримка.
Denik
 
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