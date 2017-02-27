RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11408114091141011411

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ГеннадийUA написав:Рука-обличя
Ви з власних уяв робите прогнози на майбутнє "має військову можливість", "можна буде зупинити", але це не значить, що так буде, навпаки, такого скоріш за все не буде. Великим споживачам раша нафти є Китай та Індія й їм логістика з Чорного моря до сраки.

Це Ви просто показуєте повну некомпетентість.
На росії є єдиний нафтопровод з Сибіру на Схід - ВСТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B0%D0%BD
Його потужність - 80 млн. т. на рік. Пік експорту з рашки нафти + продуктів був десь 400 млн.т. Зараз щось тіпа 350 млн. т на рік. Це означає, що більшість поставок в Інжію та Китай з рашти йде з Новоросійська, Тамані, та традиційних терміналів Балтійського моря - Приморська, Усть-Луги через Суец або навколо Африки. (Можете нарисувати на карті маршрут, порахувати вартість логістики).
Denik
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:46

Denik
Так а чого наші туди не бють, якщо це саме болюче місце?
zxzx777
 
Повідомлень: 119
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чому не збувся прогноз ІО?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9836
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zxzx777 написав:Denik
Так а чого наші туди не бють, якщо це саме болюче місце?

Бо тоді в США та імовірно в інших розвинутих країнах прийшли б до влади якісь популісти-ізоляціоністи і зменшилась би наша міжнародна підтримка.
Denik
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:38

  Investor_K написав:Чому не збувся прогноз ІО?

зустрітися з динозавром з вірогідністю 50%? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5990
З нами з: 29.09.19
Подякував: 579 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:52

  Denik написав:У Вас дуже інертне мислення.
https://auto.24tv.ua/maizhe_kozhen_piat ... nym_n53025
В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць.
В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія.
Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.

Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.

Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.

Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.

У вас абсолютно хибні висновки, через те що:
1. ВЕСЬ автотранспорт споживає лише 30% нафти, тобто вже всі ваші прогнози треба ділити на 3, і це без врахування того, що неавтомобільне споживання продовжує рости.
2. Електромобілі не замінюють а доповнюють звичайні авто, тобто вибування зі споживання відбувається лише частково і з дуже великим лагом (авто 2024 року можливо ще буде їздити на бензині в 2040 році).
3. Наразі за рахунок електромобілів і гібридів (а також більш економічних звичайних двигунів) вдалося лише припинити зростання споживання нафти на максимальних історичних значеннях.
4. Майбутнє зниження світового споживання, яке буде нажаль поступовим, не потрібно на 100% приписувати рашці, потроху це зниження розмажеться на інших експортерів з опек.
Тобто, на превеликий жаль в 2025-2026 році у рашки лише на 20% знизяться обсяги експорту нафти і потік нафтодоларів загалом, і це ще оптимістичний для нас сценарій.
Песимістично - у них доходи взагалі не впадуть і грошей на війну буде просто завалісь.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 21.05.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:53

  Investor_K написав:Чому не збувся прогноз ІО?

Як мінімум один збувся: після лютого весна таки прийшла. І потім літо також буде. Ну а лютневі, березневі і квітневі курси не ті, як і тенденції, так то ви від однієї людини надто багато хочете! Все він вгадати не міг :D
Hotab
 
Повідомлень: 12175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:48

  Investor_K написав:Чому не збувся прогноз ІО?
Я в основном писал про курс летом, а именно с середины июля по 20 числа августа, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле.
Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37.....
Сейчас помощь начала только поступать и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при помощи нам в марте и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7920
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:56

Игорь Алексеевич не буду настільки оптимістичним, як ви, припущу, що на кінець липня буде 38,ХХ
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 21.04.20
Подякував: 549 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11408114091141011411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13234520
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3415, 3416, 3417
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34161 36884293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2024 11:49
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23182494
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2353)
03.05.2024 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.