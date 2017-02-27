ГеннадийUA написав:Рука-обличя Ви з власних уяв робите прогнози на майбутнє "має військову можливість", "можна буде зупинити", але це не значить, що так буде, навпаки, такого скоріш за все не буде. Великим споживачам раша нафти є Китай та Індія й їм логістика з Чорного моря до сраки.
Це Ви просто показуєте повну некомпетентість. На росії є єдиний нафтопровод з Сибіру на Схід - ВСТО. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B0%D0%BD Його потужність - 80 млн. т. на рік. Пік експорту з рашки нафти + продуктів був десь 400 млн.т. Зараз щось тіпа 350 млн. т на рік. Це означає, що більшість поставок в Інжію та Китай з рашти йде з Новоросійська, Тамані, та традиційних терміналів Балтійського моря - Приморська, Усть-Луги через Суец або навколо Африки. (Можете нарисувати на карті маршрут, порахувати вартість логістики).
Denik написав:У Вас дуже інертне мислення. https://auto.24tv.ua/maizhe_kozhen_piat ... nym_n53025 В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць. В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія. Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.
Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.
Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.
Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.
У вас абсолютно хибні висновки, через те що: 1. ВЕСЬ автотранспорт споживає лише 30% нафти, тобто вже всі ваші прогнози треба ділити на 3, і це без врахування того, що неавтомобільне споживання продовжує рости. 2. Електромобілі не замінюють а доповнюють звичайні авто, тобто вибування зі споживання відбувається лише частково і з дуже великим лагом (авто 2024 року можливо ще буде їздити на бензині в 2040 році). 3. Наразі за рахунок електромобілів і гібридів (а також більш економічних звичайних двигунів) вдалося лише припинити зростання споживання нафти на максимальних історичних значеннях. 4. Майбутнє зниження світового споживання, яке буде нажаль поступовим, не потрібно на 100% приписувати рашці, потроху це зниження розмажеться на інших експортерів з опек. Тобто, на превеликий жаль в 2025-2026 році у рашки лише на 20% знизяться обсяги експорту нафти і потік нафтодоларів загалом, і це ще оптимістичний для нас сценарій. Песимістично - у них доходи взагалі не впадуть і грошей на війну буде просто завалісь.
Як мінімум один збувся: після лютого весна таки прийшла. І потім літо також буде. Ну а лютневі, березневі і квітневі курси не ті, як і тенденції, так то ви від однієї людини надто багато хочете! Все він вгадати не міг
Я в основном писал про курс летом, а именно с середины июля по 20 числа августа, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле. Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37..... Сейчас помощь начала только поступать и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при помощи нам в марте и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.