ГеннадийUA написав:Рука-обличя Ви з власних уяв робите прогнози на майбутнє "має військову можливість", "можна буде зупинити", але це не значить, що так буде, навпаки, такого скоріш за все не буде. Великим споживачам раша нафти є Китай та Індія й їм логістика з Чорного моря до сраки.
Це Ви просто показуєте повну некомпетентість. На росії є єдиний нафтопровод з Сибіру на Схід - ВСТО. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B0%D0%BD Його потужність - 80 млн. т. на рік. Пік експорту з рашки нафти + продуктів був десь 400 млн.т. Зараз щось тіпа 350 млн. т на рік. Це означає, що більшість поставок в Інжію та Китай з рашти йде з Новоросійська, Тамані, та традиційних терміналів Балтійського моря - Приморська, Усть-Луги через Суец або навколо Африки. (Можете нарисувати на карті маршрут, порахувати вартість логістики).
Denik написав:У Вас дуже інертне мислення. https://auto.24tv.ua/maizhe_kozhen_piat ... nym_n53025 В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць. В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія. Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.
Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.
Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.
Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.
У вас абсолютно хибні висновки, через те що: 1. ВЕСЬ автотранспорт споживає лише 30% нафти, тобто вже всі ваші прогнози треба ділити на 3, і це без врахування того, що неавтомобільне споживання продовжує рости. 2. Електромобілі не замінюють а доповнюють звичайні авто, тобто вибування зі споживання відбувається лише частково і з дуже великим лагом (авто 2024 року можливо ще буде їздити на бензині в 2040 році). 3. Наразі за рахунок електромобілів і гібридів (а також більш економічних звичайних двигунів) вдалося лише припинити зростання споживання нафти на максимальних історичних значеннях. 4. Майбутнє зниження світового споживання, яке буде нажаль поступовим, не потрібно на 100% приписувати рашці, потроху це зниження розмажеться на інших експортерів з опек. Тобто, на превеликий жаль в 2025-2026 році у рашки лише на 20% знизяться обсяги експорту нафти і потік нафтодоларів загалом, і це ще оптимістичний для нас сценарій. Песимістично - у них доходи взагалі не впадуть і грошей на війну буде просто завалісь.
Як мінімум один збувся: після лютого весна таки прийшла. І потім літо також буде. Ну а лютневі, березневі і квітневі курси не ті, як і тенденції, так то ви від однієї людини надто багато хочете! Все він вгадати не міг
Я в основном писал про курс летом, а именно с середины июля по 20 числа августа, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле. Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37..... Сейчас помощь начала только поступать и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при фин. помощи нам в конце марта - начало апреля и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 03 тра, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Упродовж наступних років інфляція знизиться та закріпиться у цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п. Цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ. Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%
Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні. Вони узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.
Інфляція помірно пришвидшуватиметься, тимчасово перевищивши межі цільового діапазону в другому півріччі 2024 року через вичерпання ефектів більшого врожаю попереднього року, подальше відновлення споживання та тиск з боку витрат бізнесу в умовах війни.
З другої половини березня чистий попит на іноземну валюту знову зріс. Це зумовлювалося сезонним збільшенням потреби в ній з боку імпортерів добрив і засобів захисту рослин під час весняно-польових робіт. Також зросла необхідність в імпорті енергоносіїв через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору. Крім того, збільшилися видатки бюджету, у тому числі після надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги. Завершення періоду сплати річних податків, обсяги яких в умовах пожвавлення економічної активності та поліпшення фінансових результатів підприємств перевищували минулорічні показники, також позначилось на зростанні попиту на валюту. Водночас це було частково компенсоване припливом експортної виручки завдяки стабільному функціонуванню морського коридору. Позитивний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема заходів з повернення валютної виручки в Україну. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара США коливався в обидва боки, проте сформувалася помірна девальваційна траєкторія – у середньому протягом кварталу гривня послабилася на 4.3%. Утім у квітні долар США зміцнився і на світових фінансових ринках, що зумовило девальвацію більшості валют країн – ОТП України до нього. Відповідно гривня майже стабілізувалася відносно валют країн – ОТП України, а послаблення НЕОКу, яке спостерігалося з початку року, сповільнилося. Крім того, на валютному ринку України й надалі спостерігалися позитивні структурні зрушення. Зокрема, зростала його глибина – обсяги операцій банків без участі НБУ в березні були більше ніж утричі вищими, ніж напередодні переходу до керованої гнучкості. Також, різниця між готівковим та офіційним курсом залишалася на низькому рівні – у I кварталі 2024 року вона не перевищувала 2.9%
Помірний попит на іноземну валюту впродовж більшої частини І кварталу 2024 року дав змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу іноземної валюти (від’ємне сальдо інтервенцій НБУ знизилося до 5.8 млрд дол. порівняно з 9.3 млрд дол. у ІV кварталі 2023 року)
Попри певне зниження обсягів офіційного фінансування у 2025 році валові резерви залишаться на рівні 2024 року завдяки скороченню відпливу валюти з приватного сектору. Уже з 2026 року фінансова допомога міжнародних партнерів відчутно скоротиться, що буде основним чинником зниження резервів до 39 млрд дол. на кінець року Незважаючи на скорочення, структурний дефіцит валюти зберігатиметься на прогнозному горизонті, хоча він поступово звузиться завдяки подальшій нормалізації функціонування економіки. Зі зниженням економічної невизначеності зростуть інвестиційні та боргові залучення приватного сектору. Крім того, зменшуватиметься імпорт за статтею “подорожі” у результаті адаптації українців за кордоном, втрати ними резидентності або їх поступового повернення додому. Також очікується скорочення попиту населення на готівкову валюту завдяки поліпшенню курсових очікувань на тлі зниження невизначеності щодо міжнародної допомоги. Однак дефіцит торгівлі товарами після незначного скорочення у 2024 році розширюватиметься в прогнозному періоді. https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=7