Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:10

Упродовж наступних років іЦьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонуванняекономіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовнізаходи монетарної політики НБУ. Очікується, що наприкінці 2025 року інфляціясповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовануситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходженняміжнародної допомоги, Н. Вони узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень,переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційноготаргетування.Базовий сценарій прогнозу НБУ п. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки звалютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз длямакрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.Інфляція помірно пришвидшуватиметься, тимчасово перевищивши межіцільового діапазону в другому півріччі 2024 року через вичерпання ефектівбільшого врожаю попереднього року, подальше відновлення споживання татиск з боку витрат бізнесу в умовах війни.З другої половини березня чистий попит на іноземну валюту знову зріс. Цезумовлювалося сезонним збільшенням потреби в ній з боку імпортерів добрив ізасобів захисту рослин під час весняно-польових робіт. Також зросла необхідністьв імпорті енергоносіїв через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору. Крімтого, збільшилися видатки бюджету, у тому числі після надходження значнихобсягів міжнародної фінансової допомоги. Завершення періоду сплати річнихподатків, обсяги яких в умовах пожвавлення економічної активності та поліпшенняфінансових результатів підприємств перевищували минулорічні показники, такожпозначилось на зростанні попиту на валюту.Водночас це було частково компенсоване припливом експортної виручки завдякистабільному функціонуванню морського коридору. Позитивний ефект мало йпосилення валютного нагляду, зокрема заходів з повернення валютної виручки вУкраїну. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара США коливався вобидва боки, проте сформувалася помірна девальваційна траєкторія – усередньому протягом кварталу гривня послабилася на 4.3%. Утім у квітні доларСША зміцнився і на світових фінансових ринках, що зумовило девальваціюбільшості валют країн – ОТП України до нього. Відповідно гривня майжестабілізувалася відносно валют країн – ОТП України, а послаблення НЕОКу, якеспостерігалося з початку року, сповільнилося.Крім того, на валютному ринку України й надалі спостерігалися позитивніструктурні зрушення. Зокрема, зростала його глибина – обсяги операцій банків безучасті НБУ в березні були більше ніж утричі вищими, ніж напередодні переходу докерованої гнучкості. Також, різниця між готівковим та офіційним курсомзалишалася на низькому рівні – у I кварталі 2024 року вона не перевищувала 2.9%Помірний попит на іноземну валюту впродовж більшої частини І кварталу2024 року(від’ємне сальдо інтервенцій НБУ знизилося до 5.8 млрд дол. порівняно з9.3 млрд дол. у ІV кварталі 2023 року)Попри певне зниження обсягів офіційного фінансування у 2025 році валовірезерви залишаться на рівні 2024 року завдяки скороченню відпливувалюти з приватного сектору. Уже з 2026 року фінансова допомогаміжнародних партнерів відчутно скоротиться, що буде основним чинникомзниження резервів до 39 млрд дол. на кінець рокуНезважаючи на скорочення, структурний дефіцит валюти зберігатиметься напрогнозному горизонті, хоча він поступово звузиться завдяки подальшійнормалізації функціонування економіки. Зі зниженням економічної невизначеностізростуть інвестиційні та боргові залучення приватного сектору. Крім того,зменшуватиметься імпорт за статтею “подорожі” у результаті адаптації українцівза кордоном, втрати ними резидентності або їх поступового повернення додому.Також очікується скорочення попиту населення на готівкову валюту завдякиполіпшенню курсових очікувань на тлі зниження невизначеності щодо міжнародноїдопомоги.Однак дефіцит торгівлі товарами після незначного скорочення у 2024 роцірозширюватиметься в прогнозному періоді.