Игорь Алексеевич написав:Я в основном писал про курс летом, а именно с середины июля по 20 числа августа, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле.
Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37.....
Сейчас помощь начала только поступать и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при фин. помощи нам в конце марта - начало апреля и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.
ви впевнено писали що з кінця лютого, потім з квітня. но то таке
по-друге, в березні допомоги було чимало.
й головне, чому ви вирішили, що надходження допомоги впливає на курс? яким чином?
в серпні напевне, курс таки зменшиться, це ви вже правильний діапазон вангування обрали, але від поточного 40. тому може скласти 39.