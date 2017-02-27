Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:30

Hotab написав: Игорь Алексеевич



хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.



хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.

Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет . Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет .

Уже поменял, как и все. Праздники впереди и все нормальные ТЦ работают за грн. Иногда только селяне ходят с валютой в платочках за покупкой.)) Наверное ты из этого теста?))Валюта мне лично нужна только для покупки движ. и недвиж.имущества, т.к. продавцы работают по старинке за валюту. И то не все. Фирмы продают недвигу за грн. или местную валюту. Автосалоны тоже за грн., даже перекупщики, то им по барабану грн. или валюта.Одним словом валюта нужна людям из прошлого для хранения у.е. в чулках... У др. деньги на руках могут находится несколько минут, максимум несколько часов и потом опят в бизнес)) Для меня грн - дол - евро всё одинаково, постоянно их не держу в нале. Или в деле или на счетах в банке для опред.целей и покупок на ближ.время.