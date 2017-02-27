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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:32
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Чому не збувся прогноз ІО?
Я в основном писал про курс летом
, а именно с середины июля по 20 числа августа
, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле.
Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37.....
Сейчас помощь начала только поступать
и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при фин. помощи нам в конце марта - начало апреля и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.
ви впевнено писали що з кінця лютого, потім з квітня. но то таке
по-друге, в березні допомоги було чимало.
й головне, чому ви вирішили, що надходження допомоги впливає на курс? яким чином?
в серпні напевне, курс таки зменшиться, це ви вже правильний діапазон вангування обрали, але від поточного 40. тому може скласти 39.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:32
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:44
Игорь Алексеевич написав:
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
А всех в гривну загоняли?
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Investor_K
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:58
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
А всех в гривну загоняли?
И сейчас более 60% в гривне держу.
Я ранее писал про 30-30 -30. гривня - дол - евро. Хотя сейчас больше люблю грн. и евро.
Забрал в Юнексе январскую карусель. а то с этим законом про мобил. придумают ещё всякую херню. Пока вообще по мере окончания дела вывожу всё из банков. Будем смотреть, что и как будет далее. Работать оставлю только счёт как юрика.
Принесли в офис "инвалиды" дол. из жопы в платочке. Где они их хранили???
Обменник даже не хотел принимать, рыжие с пятнами 2013года. Пришлось воспользоваться приватовской тумбой., хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:02
Игорь Алексеевич
хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.
Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет .
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Hotab
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:30
Hotab написав:Игорь Алексеевич
хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.
Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет .
Уже поменял, как и все. Праздники впереди и все нормальные ТЦ работают за грн. Иногда только селяне ходят с валютой в платочках за покупкой.)) Наверное ты из этого теста?))
Валюта мне лично нужна только для покупки движ. и недвиж.имущества, т.к. продавцы работают по старинке за валюту. И то не все. Фирмы продают недвигу за грн. или местную валюту. Автосалоны тоже за грн., даже перекупщики, то им по барабану грн. или валюта.
Одним словом валюта нужна людям из прошлого для хранения у.е. в чулках... У др. деньги на руках могут находится несколько минут, максимум несколько часов и потом опят в бизнес)) Для меня грн - дол - евро всё одинаково, постоянно их не держу в нале. Или в деле или на счетах в банке для опред.целей и покупок на ближ.время.
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Игорь Алексеевич
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