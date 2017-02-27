|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:32
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Чому не збувся прогноз ІО?
Я в основном писал про курс летом
, а именно с середины июля по 20 числа августа
, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле.
Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37.....
Сейчас помощь начала только поступать
и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при фин. помощи нам в конце марта - начало апреля и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.
ви впевнено писали що з кінця лютого, потім з квітня. но то таке
по-друге, в березні допомоги було чимало.
й головне, чому ви вирішили, що надходження допомоги впливає на курс? яким чином?
в серпні напевне, курс таки зменшиться, це ви вже правильний діапазон вангування обрали, але від поточного 40. тому може скласти 39.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:32
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7925
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:44
Игорь Алексеевич написав:
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
А всех в гривну загоняли?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9839
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:58
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
А всех в гривну загоняли?
И сейчас более 60% в гривне держу.
Я ранее писал про 30-30 -30. гривня - дол - евро. Хотя сейчас больше люблю грн. и евро.
Забрал в Юнексе январскую карусель. а то с этим законом про мобил. придумают ещё всякую херню. Пока вообще по мере окончания дела вывожу всё из банков. Будем смотреть, что и как будет далее. Работать оставлю только счёт как юрика.
Принесли в офис "инвалиды" дол. из жопы в платочке. Где они их хранили???
Обменник даже не хотел принимать, рыжие с пятнами 2013года. Пришлось воспользоваться приватовской тумбой., хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7925
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:02
Игорь Алексеевич
хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн.
Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12187
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 2226 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:30
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7925
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:43
75stasstas75 написав:
Главное что вы "вовремя" слились в феврале по 38,5 и запрыгнули в последний вагон
Еще не вечер. Я сливался ещё раньше февраля, с откупом летом. Поэтому грн. всё время работала и мне уже принесла доход, чем лежали бы в сундуке у.е. даже при курсе 40.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7925
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:53
Игорь Алексеевич не у всіх є можливість вести бізнес, який дає 30% річних
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:02
Дюрі-бачі написав:
не у всіх є можливість вести бізнес, який дає 30% річних
Главное иметь желание. Ведь на ветке сидят люди, которые имеют средства и не знают как ими распорядится. Можно оказывать услуги, если нет денег на торговую точку. Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр. Это не то что раньше было круто и дорого - реклама в газетах или на билбордах. У меня основные продажи только через инстагр. И вложений минимум, продажа или услуги через соц.сети выгодней, чем следить за курсами. А при том реальных игроков на курсах здесь нет. Обычно просто много шума вокруг курсов, а реального заработка на разнице минимум, т.к. суммы не те для игр.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 03 тра, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7925
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34162
|36884812
|
П'ят 03 тра, 2024 17:53
чик
|
|1961
|13234936
|
П'ят 03 тра, 2024 15:04
Hotab
|
|7978
|23182609
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|