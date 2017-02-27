Игорь Алексеевич написав:

Investor_K написав: Чому не збувся прогноз ІО? Чому не збувся прогноз ІО?

Я в основном писал, а именно, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле.Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37.....Сейчас помощьи росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при фин. помощи нам в конце марта - начало апреля и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.