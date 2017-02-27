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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11410114111141211413>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:32

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Чому не збувся прогноз ІО?
Я в основном писал про курс летом, а именно с середины июля по 20 числа августа, где и ожидал 37,5. Но, т.к. наша помощь задержалась, то курс тоже может немного поменяться. Думаю увидим в этих числах таблички в обменниках 37,80, если конечно фин. помощь от союзников реально будет не на бумаге, а в деле.
Зимой я писал, что постепенно с апреля курс будет идти вниз и к июлю выйдем на 37.....
Сейчас помощь начала только поступать и росточки курса вниз тоже начали появляться. Такое начало было бы при фин. помощи нам в конце марта - начало апреля и май уже начал бы показывать хорошие показатели к снижению. Но т.к. помощь задержалась на месяц, то и ростки курса то же задержались.

ви впевнено писали що з кінця лютого, потім з квітня. но то таке :D

по-друге, в березні допомоги було чимало.

й головне, чому ви вирішили, що надходження допомоги впливає на курс? яким чином?

в серпні напевне, курс таки зменшиться, це ви вже правильний діапазон вангування обрали, але від поточного 40. тому може скласти 39.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:32

Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:44

  Игорь Алексеевич написав:Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))

А всех в гривну загоняли?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:58

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))

А всех в гривну загоняли?
И сейчас более 60% в гривне держу.
Я ранее писал про 30-30 -30. гривня - дол - евро. Хотя сейчас больше люблю грн. и евро. :P
Забрал в Юнексе январскую карусель. а то с этим законом про мобил. придумают ещё всякую херню. Пока вообще по мере окончания дела вывожу всё из банков. Будем смотреть, что и как будет далее. Работать оставлю только счёт как юрика.
Принесли в офис "инвалиды" дол. из жопы в платочке. Где они их хранили???
Обменник даже не хотел принимать, рыжие с пятнами 2013года. Пришлось воспользоваться приватовской тумбой., хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:02

Игорь Алексеевич

хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн. :P


Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет . :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:30

  Hotab написав:Игорь Алексеевич

хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн. :P


Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет . :D
Уже поменял, как и все. Праздники впереди и все нормальные ТЦ работают за грн. Иногда только селяне ходят с валютой в платочках за покупкой.)) Наверное ты из этого теста?)) :P :P :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Игорь Алексеевич

хотя теперь думаю, что можно было и не забирать, а поменять в онлайне привата на грн. :P


Но что-то вдруг подсказало, что неее, прогнозируемые «максимум 38.5 в феврале» это какая-то ерунда.. доллар оно понадежнее таки будет . :D
Уже поменял, как и все. Праздники впереди и все нормальные ТЦ работают за грн. Иногда только селяне ходят с валютой в платочках за покупкой.)) Наверное ты из этого теста?)) :P

Главное что вы "вовремя" слились в феврале по 38,5 и запрыгнули в последний вагон :D
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Главное что вы "вовремя" слились в феврале по 38,5 и запрыгнули в последний вагон
Еще не вечер. Я сливался ещё раньше февраля, с откупом летом. Поэтому грн. всё время работала и мне уже принесла доход, чем лежали бы в сундуке у.е. даже при курсе 40.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 20:53

Игорь Алексеевич не у всіх є можливість вести бізнес, який дає 30% річних
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:не у всіх є можливість вести бізнес, який дає 30% річних
Главное иметь желание. Ведь на ветке сидят люди, которые имеют средства и не знают как ими распорядится. Можно оказывать услуги, если нет денег на торговую точку. Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр. Это не то что раньше было круто и дорого - реклама в газетах или на билбордах. У меня основные продажи только через инстагр. И вложений минимум, продажа или услуги через соц.сети выгодней, чем следить за курсами. А при том реальных игроков на курсах здесь нет. Обычно просто много шума вокруг курсов, а реального заработка на разнице минимум, т.к. суммы не те для игр.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 03 тра, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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