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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:08
Игорь Алексеевич
Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр.
Это вы еще от внуков об онлифанс не узнали ..
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:08
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:
не у всіх є можливість вести бізнес, який дає 30% річних
Главное иметь желание. Ведь на ветке сидят люди, которые имеют средства и не знают как ими распорядится. Можно оказывать услуги, если нет денег на торговую точку. Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр. Это не то что раньше было круто и дорого - реклама в газетах или на билбордах. У меня основные продажи только через инстагр. И вложений минимум, продажа или услуги через соц.сети.
Щодо облігацій,то військові були в 2022,проте в 2015-2016 готівковий бакс зберіг заощадження. Реклама це гарно , немає реального бізнесу лише спекуляції на купі-продай. Про дрони краще не пишіть
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:10
Игорь Алексеевич написав:
Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))
Купляли на 50 онлайн зараз чи на депозит раніше
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:08
Игорь Алексеевич написав:
выгодней, чем следить за курсами. А при том реальных игроков на курсах здесь нет. Обычно просто много шума вокруг курсов, а реального заработка на разнице минимум, т.к. суммы не те для игр.
Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:13
sens
Про дрони краще не пишіть
Та і не тільки про дрони((
Пишіть лише якщо нема сил не писати(
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:40
Дюрі-бачі написав:
Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки...
Нет карусели и долго многие не протянут, кто жил за счёт вертушки или депозитов за у.е. Там вообще сейчас нет заработка. Остаётся или открывать свой бизнес или тогда в грн. переводить и кидать на дело или ОВГЗ, что бы хоть немного не упасть в пропасть.
А иначе синие, зелёные тянуть их ежедневно из сундука какой бы курс не был - они не прибавятся. А буль буль... и ням ням... надо ежедневно желудку принимать.
Делаем вывод на хрена следить ежедневно тогда за курсом, если он в жизни не играет особой роли.
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