Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:40

Дюрі-бачі написав: Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки... Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки...

Нет карусели и долго многие не протянут, кто жил за счёт вертушки или депозитов за у.е. Там вообще сейчас нет заработка. Остаётся или открывать свой бизнес или тогда в грн. переводить и кидать на дело или ОВГЗ, что бы хоть немного не упасть в пропасть.А иначе синие, зелёные тянуть их ежедневно из сундука какой бы курс не был - они не прибавятся. А буль буль... и ням ням... надо ежедневно желудку принимать.Делаем вывод на хрена следить ежедневно тогда за курсом, если он в жизни не играет особой роли, кто живёт от рассвета до заката одним днём.