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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11411114121141311414>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:08

Игорь Алексеевич

Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр.


Это вы еще от внуков об онлифанс не узнали .. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:не у всіх є можливість вести бізнес, який дає 30% річних
Главное иметь желание. Ведь на ветке сидят люди, которые имеют средства и не знают как ими распорядится. Можно оказывать услуги, если нет денег на торговую точку. Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр. Это не то что раньше было круто и дорого - реклама в газетах или на билбордах. У меня основные продажи только через инстагр. И вложений минимум, продажа или услуги через соц.сети.

Щодо облігацій,то військові були в 2022,проте в 2015-2016 готівковий бакс зберіг заощадження. Реклама це гарно , немає реального бізнесу лише спекуляції на купі-продай. Про дрони краще не пишіть
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:10

  Игорь Алексеевич написав:Зашёл в отделение Привата. Без проблем и без предварит. заказа забрал с карты дол. Синие.
Зашёл в отделение Юнекса. Без проблем забрал без предвар. заказа с карты дол. Отдали синие, без всяких страховок.
Закончилась карусель, в банках появились без проблем синие дол.))

Купляли на 50 онлайн зараз чи на депозит раніше
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:выгодней, чем следить за курсами. А при том реальных игроков на курсах здесь нет. Обычно просто много шума вокруг курсов, а реального заработка на разнице минимум, т.к. суммы не те для игр.

Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:13

sens

Про дрони краще не пишіть


Та і не тільки про дрони((
Пишіть лише якщо нема сил не писати(
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки...
Нет карусели и долго многие не протянут, кто жил за счёт вертушки или депозитов за у.е. Там вообще сейчас нет заработка. Остаётся или открывать свой бизнес или тогда в грн. переводить и кидать на дело или ОВГЗ, что бы хоть немного не упасть в пропасть.
А иначе синие, зелёные тянуть их ежедневно из сундука какой бы курс не был - они не прибавятся. А буль буль... и ням ням... надо ежедневно желудку принимать.
Делаем вывод на хрена следить ежедневно тогда за курсом, если он в жизни не играет особой роли, кто живёт от рассвета до заката одним днём. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 03 тра, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:44

Игорь Алексеевич
[b]
Делаем вывод на хрена следить ежедневно тогда за курсом, если он в жизни не играет особой роли.
[/b]

В гранит!!
Закрываем ветку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:В гранит!!
Закрываем ветку.
Вы выбрали из своего архива фото, что бы смотрелись - крассавой)) Эти службы берут тоже грн.)) И можно заранее им оплатить))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 03 тра, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:В гранит!!
Закрываем ветку.
Вы выбрали из своего архива фото, что бы смотрелись - крассавой))


Не так много пистаков поместится, лишь ваш , и только снова ваш((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:53

:!:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 03 тра, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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