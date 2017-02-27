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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:58
Игорь Алексеевич написав:
Хотаб со шлемом на башке и синим дол. в руках на фоне обменника с курсом 39,5))
У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..
Я ценю ваще пребывание здесь. Это как комета Голея … не то чтоб всем надо увидеть, но если есть, надо не проипать. Хай будэ
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 03 тра, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:03
Hotab написав:
У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..
В цирк давно не ходил. Скажите когда и где летающий клоун приедит, то поведу детей на представление.)) грн. берёте??
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:05
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..
В цирк давно не ходил. Скажите когда и где клоун приедит, то поведу детей на представление.)) грн. берёте??
Так тут просто. Вы выходите в ванную, 3 минуты там релакс. А потом выход к детям «а кто это пришел??»
«Ёба, неужели папа сегодня трезвый!»
Вот вам и представление
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:21
Игорь Алексеевич
Я ш подозревал,, что эти все моменты достаточно привычны в вашей семье. И они не рабочие.
Я не знаю, виталю спросите , он по безнадеге даже такое пробует((.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:59
Investor_K написав:
Чому не збувся прогноз ІО?
Чому весна прийшла, а саджати не вийшло ?
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Додано: Суб 04 тра, 2024 07:00
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Я ш подозревал,, что эти все моменты достаточно привычны в вашей семье. И они не рабочие.
Я не знаю, виталю спросите , он по безнадеге даже такое пробует((.
Вас стало забагато на всіх профільних темах - ми розуміємо що нудно сидіти без роботи ,не треба свій вільний час перекидати виключно на вашу персону. Дякую і можна не коментувати-прошу одразу.
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