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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11411114121141311414

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:58

  Игорь Алексеевич написав:Хотаб со шлемом на башке и синим дол. в руках на фоне обменника с курсом 39,5))

У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..
Я ценю ваще пребывание здесь. Это как комета Голея … не то чтоб всем надо увидеть, но если есть, надо не проипать. Хай будэ
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..

В цирк давно не ходил. Скажите когда и где летающий клоун приедит, то поведу детей на представление.)) грн. берёте??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..

В цирк давно не ходил. Скажите когда и где клоун приедит, то поведу детей на представление.)) грн. берёте??

Так тут просто. Вы выходите в ванную, 3 минуты там релакс. А потом выход к детям «а кто это пришел??»
«Ёба, неужели папа сегодня трезвый!»
Вот вам и представление
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:21

Игорь Алексеевич
Я ш подозревал,, что эти все моменты достаточно привычны в вашей семье. И они не рабочие.
Я не знаю, виталю спросите , он по безнадеге даже такое пробует((.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:59

  Investor_K написав:Чому не збувся прогноз ІО?

Чому весна прийшла, а саджати не вийшло ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 07:00

  Hotab написав:Игорь Алексеевич
Я ш подозревал,, что эти все моменты достаточно привычны в вашей семье. И они не рабочие.
Я не знаю, виталю спросите , он по безнадеге даже такое пробует((.

Вас стало забагато на всіх профільних темах - ми розуміємо що нудно сидіти без роботи ,не треба свій вільний час перекидати виключно на вашу персону. Дякую і можна не коментувати-прошу одразу.
sens
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