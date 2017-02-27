Сейчас вообще лучшая реклама - это соц.сети, особенно истагр.
Это вы еще от внуков об онлифанс не узнали ..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:08
Игорь Алексеевич
Это вы еще от внуков об онлифанс не узнали ..
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:08
Щодо облігацій,то військові були в 2022,проте в 2015-2016 готівковий бакс зберіг заощадження. Реклама це гарно , немає реального бізнесу лише спекуляції на купі-продай. Про дрони краще не пишіть
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:10
Купляли на 50 онлайн зараз чи на депозит раніше
Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я своє на курсах заробив в 2022, а тепер основне завдання хоча б зберегти зароблене. Хоч жаба й душить, але я вважаю правильним, що держава перекрила заробіток з повітря на каруселях та туризмі. Взагалі не розумію чому з перших днів війни не дали можливості купувати $ ОВДП за гривню, хоча б в межах 50 чи 100 тис., для уникнення валютної паніки...
Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:13
sens
Та і не тільки про дрони((
Пишіть лише якщо нема сил не писати(
Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нет карусели и долго многие не протянут, кто жил за счёт вертушки или депозитов за у.е. Там вообще сейчас нет заработка. Остаётся или открывать свой бизнес или тогда в грн. переводить и кидать на дело или ОВГЗ, что бы хоть немного не упасть в пропасть.
А иначе синие, зелёные тянуть их ежедневно из сундука какой бы курс не был - они не прибавятся. А буль буль... и ням ням... надо ежедневно желудку принимать.
Делаем вывод на хрена следить ежедневно тогда за курсом, если он в жизни не играет особой роли, кто живёт от рассвета до заката одним днём.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 03 тра, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:44
Игорь Алексеевич
В гранит!!
Закрываем ветку.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:58
У меня есть много других интересных и не менее возбудительных сценариев , костюмов..
Вы если надо- спрашивайте. Занедорого ж..
Я ценю ваще пребывание здесь. Это как комета Голея … не то чтоб всем надо увидеть, но если есть, надо не проипать. Хай будэ
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:59
Додано: Суб 04 тра, 2024 09:18
Модератор - ты ветку освежи, а не убирай сообщения, где делают тебе замечания.
Тогда придётся на эл.почту писать руководству, что ты не компетентна в финансовых вопросах и ветку превратила в бардель одного игрока.
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