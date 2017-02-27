RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11411114121141311414

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Нал знову стрибнув до .90 . Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..

Карлсон вообще потерялся в месяцах. Только первая половина марта. Я давал прогнозы, что с 15 февраля курс будет 38,5. В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так? Или у летуна март это 1-15 число, а далее пост.))
Фермер со своим пшеном не видел во второй половине февраля курс 38,5, летун не знает сколько дней в марте. Ещё к этой троице юрист должен подключится после похмелья, которого понять может только папа римский)) И три брата акробата после 19.00 будут в сборе и общаться между собой.))
Кто забыл, какой курс был в марте 23г., то на минфине есть таблица курсов по дням за 23г. В марте курс был 39,05 и все ждали 50. Июль 37,20. и ждали уже правда курс 40))
https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/2023-03-04/
https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/2023-07-21/

Ну шо, знаток?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 25.02.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:24

  Investor_K написав:Игорь Алексеевич - лучший на валютной ветке

Ага! Лутчій юморіст!
Qwerty
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 25.02.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:26

В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так?
Или у нас май уже лето? :P Вы что то курите? Один путается в месяцах, теперь другой :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7928
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 10:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ про валютну лібералізацію:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
foxluck
 
Повідомлень: 512
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11411114121141311414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BeneFuckTor і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3415, 3416, 3417
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34162 36885606
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 17:53
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1961 13235342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 15:04
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23182777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5359)
04.05.2024 02:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.