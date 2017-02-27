Игорь Алексеевич написав:

Hotab написав: Нал знову стрибнув до .90 . Кришка склепу з духом ІА знову опустилась.. Нал знову стрибнув до .90 . Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..

Карлсон вообще потерялся в месяцах. Только первая половина марта. Я давал прогнозы, что с 15 февраля курс будет 38,5. В марте курс пойдёт вниз и летом увидим 37,75 и ниже, но возможны скачки в марте до 38,75 и выше. И что не так? Или у летуна март это 1-15 число, а далее пост.))Фермер со своим пшеном не видел во второй половине февраля курс 38,5, летун не знает сколько дней в марте. Ещё к этой троице юрист должен подключится после похмелья, которого понять может только папа римский)) И три брата акробата после 19.00 будут в сборе и общаться между собой.))Кто забыл, какой курс был в марте 23г., то на минфине есть таблица курсов по дням за 23г. В марте курс был 39,05 и все ждали 50. Июль 37,20. и ждали уже правда курс 40))