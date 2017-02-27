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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ про валютну лібералізацію:
Додано: Суб 04 тра, 2024 16:18
foxluck Це майже нічого. Хай знімуть обмеження хоча б для фіз.осіб: на отримання готівки в касах, в переказах валюти за кордон, у витраті за кордоном з грн. карт та в дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло . А якщо б ще інтервенції на МБ скоротили... Оце була б лібералізація.
Додано: Суб 04 тра, 2024 17:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто дасть відповідь, чому курс нікомунепотрібного так ковбасило в 2023 році?
Незважаючи на ті причини, стверджую, що і в 2024 році також будуть такі качелі. На черзі американські гірки донизу (на 37,5)
Додано: Суб 04 тра, 2024 17:43
Додано: Суб 04 тра, 2024 18:13
інтуїція
а також факти: в основній масі реальна зарплата у пересічних не зросла. тому немає палива рокеті
а ще інфляція значно сповільнилася в порівнянні з 2022 та 2023 роками
міжнародна допомога в 2024 році буде ненабагато меншою від тієї, яку отримали в 2023 році
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