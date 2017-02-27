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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11411114121141311414

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 10:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ про валютну лібералізацію:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 16:18

foxluck Це майже нічого. Хай знімуть обмеження хоча б для фіз.осіб: на отримання готівки в касах, в переказах валюти за кордон, у витраті за кордоном з грн. карт та в дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло . А якщо б ще інтервенції на МБ скоротили... Оце була б лібералізація.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 04 тра, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:43

  Yuri_61 написав:Хто дасть відповідь, чому курс нікомунепотрібного так ковбасило в 2023 році?
Незважаючи на ті причини, стверджую, що і в 2024 році також будуть такі качелі. На черзі американські гірки донизу (на 37,5)
Зображення

Чому так думаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:13

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 04 тра, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:інтуїція
а також факти

Знаємо і про Вашу інтуїцію і про ваші факти :mrgreen: :
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:59

НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
розмір відтоку валюти по схемам "імпорт послуг" та "відсотки своїй конторі на кіпр" важко оцінити, але я думаю це буде додаткових 0,5-1 млрд доларів з резервів щомісячно.
sergey_stasyuk555
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