foxluck Це майже нічого. Хай знімуть обмеження хоча б для фіз.осіб: на отримання готівки в касах, в переказах валюти за кордон, у витраті за кордоном з грн. карт та в дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло . А якщо б ще інтервенції на МБ скоротили... Оце була б лібералізація.
Yuri_61 написав:Хто дасть відповідь, чому курс нікомунепотрібного так ковбасило в 2023 році? Незважаючи на ті причини, стверджую, що і в 2024 році також будуть такі качелі. На черзі американські гірки донизу (на 37,5)
Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США. А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni розмір відтоку валюти по схемам "імпорт послуг" та "відсотки своїй конторі на кіпр" важко оцінити, але я думаю це буде додаткових 0,5-1 млрд доларів з резервів щомісячно.