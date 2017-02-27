ну от як вони мотивують такі рішення, нащо воно для економіки країни? "в Багдадє всьо спокойно"?
взагалі то для економіки воно потрібно. непотрібно пересічним, які хочуть отримувати 15% у гривні, а потім перескочити в долар
пересічним треба мати стабільність - її немає щодо курсу - він не стабільний щодо обіцянок НБУ - в 2022 році до кінця стану обіцяли стабільний курс , не вийшло . щодо населення - заощадження проїли і відтепер треба вирішити що робити далі. Невизначеність це основне гасло на весь 2024 рік
ну от як вони мотивують такі рішення, нащо воно для економіки країни? "в Багдадє всьо спокойно"?
взагалі то для економіки воно потрібно. непотрібно пересічним, які хочуть отримувати 15% у гривні, а потім перескочити в долар
пересічним треба мати стабільність - її немає щодо курсу - він не стабільний щодо обіцянок НБУ - в 2022 році до кінця стану обіцяли стабільний курс , не вийшло . щодо населення - заощадження проїли і відтепер треба вирішити що робити далі. Невизначеність це основне гасло на весь 2024 рік
оця теза про стабільність - вона дуже помилкова. стабільність була в срср, стабільність є на болоті - але життя в річці, де постійний рух.
пересічним потрібна можливість заробляти кошти приклавши зусилля, для цього потрібен постійний розвиток. стабільність потрібна тим, хто отримав якийсь кошти (далеко не завжди заробив), й не хоче далі докладати зусиль, а жити лише на відсотки - але в світі так не працює, це нездійсненна мрія
У понеділок, 29 квітня, після того як курс єни вперше з 1990 року опустився до 160,2 за долар, японський Центробанк витратив безпрецедентні 6 трлн єн на її підтримку. У середу, 1 травня, ймовірно, відбулася ще одна інтервенція на суму близько 3,6 трлн єн.
Ймовірно, Міністерство фінансів Японії втрутилося в ситуацію на валютному ринку, щоб дати зрозуміти, що вважає курсовий рівень 160 єн/долар червоною лінією, сказав в інтерв'ю агентству колишній заступник міністра фінансів Такатосі Іто.
Shaman написав:оця теза про стабільність - вона дуже помилкова. стабільність була в срср, стабільність є на болоті - але життя в річці, де постійний рух.
пока что вижу деградацию экономики. Оно конечно лучше чем совковая стабильность. Только кончится оно с совком одинаково. Вы путаете деградацию и жизнь. Если тело явно умирает, жизнью это назвать сложно. Какой был курс гривны в 1996? за 28 лет гривна обесценилась в 20 раз. Мы кроме с/х почти ничего не производим, даже трусы/носки импорт.
з приводу легкої промисловості ви помиляєтесь - багато що шилося в Україна - бірки просто різні пришивали
щоб казати про деградацію - спочатку треба сформулювати критерії. он стан в ІТ за останні роки на деградацію не схожий. а радянські заводи так, потроху вмирали. ви не забувайте, що ми знаходимося у стані війни, причому з 2014 року. не надто сприятливі умови для розвитку.