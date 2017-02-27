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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11413114141141511416>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
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4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 10:44

  Shaman написав:
  flysoulfly написав:
  sergey_stasyuk555 написав:НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
розмір відтоку валюти по схемам...

ну от як вони мотивують такі рішення, нащо воно для економіки країни?
"в Багдадє всьо спокойно"?

взагалі то для економіки воно потрібно.
непотрібно пересічним, які хочуть отримувати 15% у гривні, а потім перескочити в долар :lol:


пересічним треба мати стабільність - її немає
щодо курсу - він не стабільний
щодо обіцянок НБУ - в 2022 році до кінця стану обіцяли стабільний курс , не вийшло .
щодо населення - заощадження проїли і відтепер треба вирішити що робити далі. Невизначеність це основне гасло на весь 2024 рік
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зі світлим Воскресінням Христовим!
Шановні а хтось колись аналізував кореляцію зміни вартості нерухомості в золоті? Що вибрати?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:00

  sens написав:
  Shaman написав:
  flysoulfly написав:sergey_stasyuk555

НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni

ну от як вони мотивують такі рішення, нащо воно для економіки країни?
"в Багдадє всьо спокойно"?

взагалі то для економіки воно потрібно.
непотрібно пересічним, які хочуть отримувати 15% у гривні, а потім перескочити в долар :lol:

пересічним треба мати стабільність - її немає
щодо курсу - він не стабільний
щодо обіцянок НБУ - в 2022 році до кінця стану обіцяли стабільний курс , не вийшло .
щодо населення - заощадження проїли і відтепер треба вирішити що робити далі. Невизначеність це основне гасло на весь 2024 рік

оця теза про стабільність - вона дуже помилкова. стабільність була в срср, стабільність є на болоті - але життя в річці, де постійний рух.

пересічним потрібна можливість заробляти кошти приклавши зусилля, для цього потрібен постійний розвиток. стабільність потрібна тим, хто отримав якийсь кошти (далеко не завжди заробив), й не хоче далі докладати зусиль, а жити лише на відсотки - але в світі так не працює, це нездійсненна мрія :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а де мої опоненти, які вболівають за міцну гривню? :D
ви б мали наводити оцей приклад, що є різні думки з цього приводу

Курс єни опустився до рівнів 1990 року. Японія змушена вдаватися до мегаінтервенцій
У понеділок, 29 квітня, після того як курс єни вперше з 1990 року опустився до 160,2 за долар, японський Центробанк витратив безпрецедентні 6 трлн єн на її підтримку. У середу, 1 травня, ймовірно, відбулася ще одна інтервенція на суму близько 3,6 трлн єн.

Ймовірно, Міністерство фінансів Японії втрутилося в ситуацію на валютному ринку, щоб дати зрозуміти, що вважає курсовий рівень 160 єн/долар червоною лінією, сказав в інтерв'ю агентству колишній заступник міністра фінансів Такатосі Іто.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:30

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:оця теза про стабільність - вона дуже помилкова. стабільність була в срср, стабільність є на болоті - але життя в річці, де постійний рух.
пока что вижу деградацию экономики. Оно конечно лучше чем совковая стабильность. Только кончится оно с совком одинаково. Вы путаете деградацию и жизнь. Если тело явно умирает, жизнью это назвать сложно. Какой был курс гривны в 1996? за 28 лет гривна обесценилась в 20 раз. Мы кроме с/х почти ничего не производим, даже трусы/носки импорт.

з приводу легкої промисловості ви помиляєтесь - багато що шилося в Україна - бірки просто різні пришивали :D

щоб казати про деградацію - спочатку треба сформулювати критерії. он стан в ІТ за останні роки на деградацію не схожий. а радянські заводи так, потроху вмирали. ви не забувайте, що ми знаходимося у стані війни, причому з 2014 року. не надто сприятливі умови для розвитку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:36

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:щоб казати про деградацію - спочатку треба сформулювати критерії.
ок всё хорошо растём скоро обгоним Германию.

якщо є бажання, то можна навести цифри, а не починати глузувати...

якщо мова про те, що за останні роки війни в нас багато що знищено - то так й кажи. але це вже не від нас залежить, робимо, що можемо...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:39

про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
  Shaman написав:якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:30

  Shaman написав:а де мої опоненти, які вболівають за міцну гривню? :D
ви б мали наводити оцей приклад, що є різні думки з цього приводу

Курс єни опустився до рівнів 1990 року. Японія змушена вдаватися до мегаінтервенцій
У понеділок, 29 квітня, після того як курс єни вперше з 1990 року опустився до 160,2 за долар, японський Центробанк витратив безпрецедентні 6 трлн єн на її підтримку. У середу, 1 травня, ймовірно, відбулася ще одна інтервенція на суму близько 3,6 трлн єн.

Ймовірно, Міністерство фінансів Японії втрутилося в ситуацію на валютному ринку, щоб дати зрозуміти, що вважає курсовий рівень 160 єн/долар червоною лінією, сказав в інтерв'ю агентству колишній заступник міністра фінансів Такатосі Іто.


Думаю, що не варто порівнювати Україну з Японією, адже в Японії нема такого традиційного зміцнення національної грошової одиниці в літку, як в Україні :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:37

  flysoulfly написав:
  sergey_stasyuk555 написав:НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
розмір відтоку валюти по схемам...

ну от як вони мотивують такі рішення, нащо воно для економіки країни?
"в Багдадє всьо спокойно"?

Як вони мотивують, не цікавився.
Потрібно для залучення інвестицій. Недарма шеф пару місяців заливається на тему "війна бізнесу не завада)".
А це, так би мовити, практичні рухи у світлі майбутнього Форуму миру.
Мета усього цього - забезпечити постійний інтерес до України, потік допомоги і врешті решт як мінімум зберегти країну і вийти з війни з піднятою головою.
Десь так.
До речі, показовими є слова Макрона щодо відправлення військ в Україну.
Це дуже потужна перемога Кулєби і Ко.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:54

  vitaliiangel написав:про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
  Shaman написав:якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.

Не трогайте Shaman.Он как сборище всех простонародных украинских заблуждений в одном месте)
Спорить с ним бесполезно. Ибо это все равно что спорить с толпой.
Он ее глас.
Тут помогут только мощный громкоговоритель, то есть СМИ и социальная реклама.
О ценности собственно информации. Проанализируйте хотя бы свежий вброс про "розвиток українського ІТ" и "стабильность в СССР" - и все тайное станет явным.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 05 тра, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
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