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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 тра, 2024 13:11
Shaman написав:
стабільність є на болоті
нема там ніякої стабільності
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:13
Shaman написав:
а радянські заводи так, потроху вмирали. ви не забувайте, що ми знаходимося у стані війни, причому з 2014 року. не надто сприятливі умови для розвитку.
юридически, у нас не война, а военное положение
по условиям развития - мы сами виноваты, не надо всё-всё на войну списывать.
в том числе виноваты, что нихера не делали чтобы отвернуть войну, мало делали с 2014 и недостаточно делаем с 2022
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Додано: Нед 05 тра, 2024 14:09
Навуходоносор написав: vitaliiangel написав:
про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
Shaman написав:
якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.
Не трогайте Shaman.Он как сборище всех простонародных украинских заблуждений в одном месте)
Спорить с ним бесполезно. Ибо это все равно что спорить с толпой.
Он ее глас.
Тут помогут только мощный громкоговоритель, то есть СМИ и социальная реклама.
О ценности собственно информации. Проанализируйте хотя бы свежий вброс про "розвиток українського ІТ" и "стабильность в СССР" - и все тайное станет явным.
оце мені подобається, як економічний невіглас щось на мене накидає.
не бачив від тебе жодного повідомлення з чимось конкретним, все байки. яке відношення до економіки - інет та вікіпедія?
й як класичний демагог у всьому цьому він звинувачує мене. по-перше, мої думки далеко не співпадають з позицією більшості - ви цього не помітили?
й якраз я намагаюсь спростовувати оці найбільші міфи, які вкорінені між людьми, в тому числі форумчанами.
виступай десь інше, бо в темі гілці не петраєш нічого
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