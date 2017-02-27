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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11413114141141511416

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:стабільність є на болоті
нема там ніякої стабільності
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:13

  Shaman написав:а радянські заводи так, потроху вмирали. ви не забувайте, що ми знаходимося у стані війни, причому з 2014 року. не надто сприятливі умови для розвитку.


юридически, у нас не война, а военное положение
по условиям развития - мы сами виноваты, не надо всё-всё на войну списывать.

в том числе виноваты, что нихера не делали чтобы отвернуть войну, мало делали с 2014 и недостаточно делаем с 2022
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:09

  Навуходоносор написав:
  vitaliiangel написав:про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
  Shaman написав:якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.

Не трогайте Shaman.Он как сборище всех простонародных украинских заблуждений в одном месте)
Спорить с ним бесполезно. Ибо это все равно что спорить с толпой.
Он ее глас.
Тут помогут только мощный громкоговоритель, то есть СМИ и социальная реклама.
О ценности собственно информации. Проанализируйте хотя бы свежий вброс про "розвиток українського ІТ" и "стабильность в СССР" - и все тайное станет явным.

оце мені подобається, як економічний невіглас щось на мене накидає. :D не бачив від тебе жодного повідомлення з чимось конкретним, все байки. яке відношення до економіки - інет та вікіпедія? :lol:

й як класичний демагог у всьому цьому він звинувачує мене. по-перше, мої думки далеко не співпадають з позицією більшості - ви цього не помітили? ;) й якраз я намагаюсь спростовувати оці найбільші міфи, які вкорінені між людьми, в тому числі форумчанами.

виступай десь інше, бо в темі гілці не петраєш нічого 8)
Shaman
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