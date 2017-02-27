vitaliiangel
про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.
а ти спробуй не лише щось закидати, а й обгрунтовувати це.
ти про курс чи про економіку? це різні речі, хоч й пов'язані.
я б порівнював з курсом 5, бо 90ті роки це не зовсім економіка. зростанні у вісім разів за 25 років. Туреччина цей шлях пройшла за скільки років - за п'ять?
що у нас деградує, так це промисловість, особливо важка. з іншого боку, в Польщі вона померла ще в 90ті роки, що не заважає їм нормально жити зараз - розвинулися інші сфери економіки. тому важка промисловість помирає, харчова розвивається.
так, всі розвинені країни мають й складне машинобудування, й виробництво електроніки. але це цілий комплекс дій, до того не встановлений чітко.
й дбати про економіку чи про населення - це трохи протирічить одне одному. як це протиріччя розв'язати - незрозуміло.