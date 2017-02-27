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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11413114141141511416

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

vitaliiangel
про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
  Shaman написав:якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.

а ти спробуй не лише щось закидати, а й обгрунтовувати це. ;)

ти про курс чи про економіку? це різні речі, хоч й пов'язані.

я б порівнював з курсом 5, бо 90ті роки це не зовсім економіка. зростанні у вісім разів за 25 років. Туреччина цей шлях пройшла за скільки років - за п'ять?

що у нас деградує, так це промисловість, особливо важка. з іншого боку, в Польщі вона померла ще в 90ті роки, що не заважає їм нормально жити зараз - розвинулися інші сфери економіки. тому важка промисловість помирає, харчова розвивається.

так, всі розвинені країни мають й складне машинобудування, й виробництво електроніки. але це цілий комплекс дій, до того не встановлений чітко.

й дбати про економіку чи про населення - це трохи протирічить одне одному. як це протиріччя розв'язати - незрозуміло.
Shaman
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