vitaliiangel про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
Shaman написав:якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.
а ти спробуй не лише щось закидати, а й обгрунтовувати це.
ти про курс чи про економіку? це різні речі, хоч й пов'язані.
я б порівнював з курсом 5, бо 90ті роки це не зовсім економіка. зростанні у вісім разів за 25 років. Туреччина цей шлях пройшла за скільки років - за п'ять?
що у нас деградує, так це промисловість, особливо важка. з іншого боку, в Польщі вона померла ще в 90ті роки, що не заважає їм нормально жити зараз - розвинулися інші сфери економіки. тому важка промисловість помирає, харчова розвивається.
так, всі розвинені країни мають й складне машинобудування, й виробництво електроніки. але це цілий комплекс дій, до того не встановлений чітко.
й дбати про економіку чи про населення - це трохи протирічить одне одному. як це протиріччя розв'язати - незрозуміло.
Компанії BlackRock та Pimco сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною. Вони прагнуть отримати до 500 млн доларів річних у вигляді відсоткових платежів.
Про це пише видання “Обозреватель” з посиланням на The Wall Street Journal.
Офіційні кредитори з “Великої сімки” дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза спливає в серпні 2024 року. Україна хотіла б домовитися з приватними кредиторами про продовження відстрочення.
Раніше кредитори України заявили, що Київ може почекати, щоб повернути їм гроші після того, як російські війська увірвалися до країни два роки тому. Тепер їх терпіння починає закінчуватися.
Ukrainian написав:Компанії BlackRock та Pimco сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною. Вони прагнуть отримати до 500 млн доларів річних у вигляді відсоткових платежів.
Тепер власники облігацій сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів США у вигляді щорічних відсоткових платежів після того, як вони погодяться на списання боргу.
"Вони дали зрозуміти, що можуть погодитися на подальше списання боргу пізніше. Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини боргу", - пише видання.
Зазначається, що МВФ і ще кілька країн G-7 допоки не підтримують цю ідею. Водночас вони припускають, що можуть підтримати інвесторів, якщо ті вимагатимуть менших відсоткових виплат від України в період до 2027 року - за ставками, нижчими за ринкові.
Тобто часткові виплати починаючи з 2025 року, за рахунок москальських активів, і ще з гарантією списання всього боргу на 20 млрд?
ihorsic написав:Зі світлим Воскресінням Христовим! Шановні а хтось колись аналізував кореляцію зміни вартості нерухомості в золоті? Що вибрати?
Десь в 2010 році за припущення, що колись 1 кв. метр житла в Києві може коштувати 1 унцію золота, на цьому форумі всі ржали та відправляли в дурдом. Золото це глобальний актив на який впливає лише реальна інфляція Нерухомість тісно привязана до успіхів конкретної країни. Взагалі демографія та міграційні процеси сильно впливають на ринок нерухомості.