vitaliiangel про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.
Shaman написав:якщо є бажання, то можна навести цифри,
чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.
а ти спробуй не лише щось закидати, а й обгрунтовувати це.
ти про курс чи про економіку? це різні речі, хоч й пов'язані.
я б порівнював з курсом 5, бо 90ті роки це не зовсім економіка. зростанні у вісім разів за 25 років. Туреччина цей шлях пройшла за скільки років - за п'ять?
що у нас деградує, так це промисловість, особливо важка. з іншого боку, в Польщі вона померла ще в 90ті роки, що не заважає їм нормально жити зараз - розвинулися інші сфери економіки. тому важка промисловість помирає, харчова розвивається.
так, всі розвинені країни мають й складне машинобудування, й виробництво електроніки. але це цілий комплекс дій, до того не встановлений чітко.
й дбати про економіку чи про населення - це трохи протирічить одне одному. як це протиріччя розв'язати - незрозуміло.
Компанії BlackRock та Pimco сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною. Вони прагнуть отримати до 500 млн доларів річних у вигляді відсоткових платежів.
Про це пише видання “Обозреватель” з посиланням на The Wall Street Journal.
Офіційні кредитори з “Великої сімки” дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза спливає в серпні 2024 року. Україна хотіла б домовитися з приватними кредиторами про продовження відстрочення.
Раніше кредитори України заявили, що Київ може почекати, щоб повернути їм гроші після того, як російські війська увірвалися до країни два роки тому. Тепер їх терпіння починає закінчуватися.
Ukrainian написав:Компанії BlackRock та Pimco сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною. Вони прагнуть отримати до 500 млн доларів річних у вигляді відсоткових платежів.
Тепер власники облігацій сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів США у вигляді щорічних відсоткових платежів після того, як вони погодяться на списання боргу.
"Вони дали зрозуміти, що можуть погодитися на подальше списання боргу пізніше. Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини боргу", - пише видання.
Зазначається, що МВФ і ще кілька країн G-7 допоки не підтримують цю ідею. Водночас вони припускають, що можуть підтримати інвесторів, якщо ті вимагатимуть менших відсоткових виплат від України в період до 2027 року - за ставками, нижчими за ринкові.
Тобто часткові виплати починаючи з 2025 року, за рахунок москальських активів, і ще з гарантією списання всього боргу на 20 млрд?
ihorsic написав:Зі світлим Воскресінням Христовим! Шановні а хтось колись аналізував кореляцію зміни вартості нерухомості в золоті? Що вибрати?
Десь в 2010 році за припущення, що колись 1 кв. метр житла в Києві може коштувати 1 унцію золота, на цьому форумі всі ржали та відправляли в дурдом. Золото це глобальний актив на який впливає лише реальна інфляція Нерухомість тісно привязана до успіхів конкретної країни. Взагалі демографія та міграційні процеси сильно впливають на ринок нерухомості.
У понеділок, 29 квітня, після того як курс єни вперше з 1990 року опустився до 160,2 за долар, японський Центробанк витратив безпрецедентні 6 трлн єн на її підтримку. У середу, 1 травня, ймовірно, відбулася ще одна інтервенція на суму близько 3,6 трлн єн.
Ймовірно, Міністерство фінансів Японії втрутилося в ситуацію на валютному ринку, щоб дати зрозуміти, що вважає курсовий рівень 160 єн/долар червоною лінією, сказав в інтерв'ю агентству колишній заступник міністра фінансів Такатосі Іто.
Що спільного у нас з Японією? Або, з іншого боку, із Швейцарією? Чому не досвід Зімбабве? В Україні немає кореляції між девальвацією та обсягами експорту. Не ті товарні ринки. Крапка.
У понеділок, 29 квітня, після того як курс єни вперше з 1990 року опустився до 160,2 за долар, японський Центробанк витратив безпрецедентні 6 трлн єн на її підтримку. У середу, 1 травня, ймовірно, відбулася ще одна інтервенція на суму близько 3,6 трлн єн.
Ймовірно, Міністерство фінансів Японії втрутилося в ситуацію на валютному ринку, щоб дати зрозуміти, що вважає курсовий рівень 160 єн/долар червоною лінією, сказав в інтерв'ю агентству колишній заступник міністра фінансів Такатосі Іто.
Що спільного у нас з Японією? Або, з іншого боку, із Швейцарією? Чому не досвід Зімбабве? В Україні немає кореляції між девальвацією та обсягами експорту. Не ті товарні ринки. Крапка.
дуже аргументовано
головне, кореляція не з експортом, а взагалі з торговим балансом. на імпорт девал теж впливає, можливо навіть більше.
а ви оце так бачите - дефіцит на міжбанку щомісяця 3 ярди доларів, а курс на це не реагує? так не буває. дефіцит торгового балансу - це одна з основних причин девалу.
а Японію я навів як приклад, що це чи не єдина розвинена країна, про яку стало відомо, що намагається втримати курс. цікаво, чим мотивують. й на відміну від України там набагато більше імпортних позицій.
й так, нам же потрібно, щоб ми експортували не лише сг продукцію? а інша продукція більш залежить від курсу.