Додано: Пон 06 тра, 2024 13:06

барабашов написав: Shaman написав: vitaliiangel

про девальвацию гривны за 28 лет в 20 раз на финансовом форуме писать нельзя, можно писать только про стабильный рост. Занавес.



чтобы их потом потёрли? нафиг надо. Пусть модерация пишет цифры, как у нас всё хорошо, а тереть чужие посты много ума не надо.

а ти спробуй не лише щось закидати, а й обгрунтовувати це.



ти про курс чи про економіку? це різні речі, хоч й пов'язані.



я б порівнював з курсом 5, бо 90ті роки це не зовсім економіка. зростанні у вісім разів за 25 років. Туреччина цей шлях пройшла за скільки років - за п'ять?



що у нас деградує, так це промисловість, особливо важка. з іншого боку, в Польщі вона померла ще в 90ті роки, що не заважає їм нормально жити зараз - розвинулися інші сфери економіки. тому важка промисловість помирає, харчова розвивається.



так, всі розвинені країни мають й складне машинобудування, й виробництво електроніки. але це цілий комплекс дій, до того не встановлений чітко.



й дбати про економіку чи про населення - це трохи протирічить одне одному. як це протиріччя розв'язати - незрозуміло. а ти спробуй не лише щось закидати, а й обгрунтовувати це.ти про курс чи про економіку? це різні речі, хоч й пов'язані.я б порівнював з курсом 5, бо 90ті роки це не зовсім економіка. зростанні у вісім разів за 25 років. Туреччина цей шлях пройшла за скільки років - за п'ять?що у нас деградує, так це промисловість, особливо важка. з іншого боку, в Польщі вона померла ще в 90ті роки, що не заважає їм нормально жити зараз - розвинулися інші сфери економіки. тому важка промисловість помирає, харчова розвивається.так, всі розвинені країни мають й складне машинобудування, й виробництво електроніки. але це цілий комплекс дій, до того не встановлений чітко.й дбати про економіку чи про населення - це трохи протирічить одне одному. як це протиріччя розв'язати - незрозуміло.

Вы работали, учились или холили в школу 30 лет назад?

Не соглашусь что в 90е не было совсем экономики. Курс под "два" держался сам по себе что при купонах, что при гривне с начала лета 95 года. Стипендия, зарплата бюджетника и пенсия была рассчитана только на то чтобы сдохнуть от дефицита белка и витаминов, чисто на бульбе,крупе и чае с сахаром перебиться, на край яблок с вишней в соседском саду натырить. И тем не менее как то народ 4 года жил и даже хомячил что то.

по поводу тяжпрома - низкая переделка металла у нас имеет смысл при низких зарплатах и низких критериях к экологии, ну вы ж у таракана работаете и на этих криворож-азовсталях были и в Алчёвске по цехам ходили. Но газ по рыночной цене убивает маржу, поэтому Пинчук и построил завязанную на ЭЭ от угля и атома Днепросталь.

Лира в Турции в 2006м помню была 1,15 к доллару и крепко держалась до 2014 года(2 на октябрь курс)

Потом девалы пошли по экспоненте, 4 было в 2017, 9 во время карантина ну и 32,5 сейчас. Наверно экспорт всё таки прищемили им. Хотя реальные зарплаты там не падали ниже 300-400 доларов у самых низкоквалифицированных подметальщиков(из того же афгана и таджикистана) Вы работали, учились или холили в школу 30 лет назад?Не соглашусь что в 90е не было совсем экономики. Курс под "два" держался сам по себе что при купонах, что при гривне с начала лета 95 года. Стипендия, зарплата бюджетника и пенсия была рассчитана только на то чтобы сдохнуть от дефицита белка и витаминов, чисто на бульбе,крупе и чае с сахаром перебиться, на край яблок с вишней в соседском саду натырить. И тем не менее как то народ 4 года жил и даже хомячил что то.по поводу тяжпрома - низкая переделка металла у нас имеет смысл при низких зарплатах и низких критериях к экологии, ну вы ж у таракана работаете и на этих криворож-азовсталях были и в Алчёвске по цехам ходили. Но газ по рыночной цене убивает маржу, поэтому Пинчук и построил завязанную на ЭЭ от угля и атома Днепросталь.Лира в Турции в 2006м помню была 1,15 к доллару и крепко держалась до 2014 года(2 на октябрь курс)Потом девалы пошли по экспоненте, 4 было в 2017, 9 во время карантина ну и 32,5 сейчас. Наверно экспорт всё таки прищемили им. Хотя реальные зарплаты там не падали ниже 300-400 доларов у самых низкоквалифицированных подметальщиков(из того же афгана и таджикистана)

й все одно - 90ті роки економіка була специфічнаа дехто не лише хомячив, а заробив в ті часи стільки, що досі згадує - не лише олігархи, більш підприємливі пересічні теж.одна людина збрехала, а інші підхопилине працював я в Метінвесті, хоча на Криворіжсталі та на Ілліча був. в Алчевську не був - там найбільш сучасне підприємство до речі ІСД зробив.тепер до економіки - ви структуру собівартості металу бачили? зп там дуже невелика частина. основна причина розвитку металургії - це великі поклади залізної руди. про газ - а чому ви вважаєте, що газ значно впливає на собівартість? газ використовувався в мартенах, яких навіть у нас вже майже немає. а для конвертерів використовується та ж сама електроенергія.тепер про курс. Туреччина дуже наочний приклад, що навіть шалений розвиток економіки - не є запобіжник від девалу. треба все таки подумати про модель основних факторів курсоутвореннябо наразі факторів бачу два - це власне торговий баланс. тут все зрозуміло. й друге - бюджетна політика держави. не знаю, чому в Туреччині такий дефіцит бюджету - чи то популізм влади, чи надто багато пільг для бізнесу - але влада схоже закривала його емісією - у якому формату не знаю (а це теж важливо). а коли грошей стає надто багато безпідставно - то все дорожчає - валюта теж.до речі, це актуальне протиріччя й для України. щоб розвивати економіку та промисловість - треба пільги для виробництва. якщо пільги - то податків менше, а відповідно, щоб не друкувати гроші - тоді популізм треба згортати. хоча може й надумана проблема - вже писав, що податок на прибуток - не ключовий, хоча його платять загалом якраз великі компанії, ще є податки на зп та ПДВ. може й можна піти на його зменшення.але є ще податок на землю, є ще складності з доступом до еенергії та інших енергоносіїв. доки місцева влада не зрозуміє, що бізнес треба залучати - звідки в нас буде економіка?