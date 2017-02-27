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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 14:29
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а ви оце так бачите - дефіцит на міжбанку щомісяця 3 ярди доларів, а курс на це не реагує? так не буває. дефіцит торгового балансу - це одна з основних причин девалу.
Нема ніякого дефіциту: враховуючи допомогу в нас профіцит. Та і Яник показав, що дифіцит - це не проблема, поки є ЗВР.
тому треба "усугУбить" : дайош валютну лібєралізацію! щоб курс зростав активніше.
Вся нарочито показова типу "інвестиційна політика" з таким чинним кланово-судово-фіскальним бєспрєдєлом - розвитку економіки до дупи.
Дорожчає весь імпорт, що наразі життєво критичнішне, ніж потенційні дуже примарні (з такою владою) перспективи економічного зростання завдяки підтримки експортерів (щоб через 30 років сказати, що який-небудь Кейнс був правий).
пир під час чуми
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 06 тра, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 14:40
Shaman написав:
й все одно - 90ті роки економіка була специфічна а дехто не лише хомячив, а заробив в ті часи стільки, що досі згадує - не лише олігархи, більш підприємливі пересічні теж.
Та й в перші місяці війни на курсі зароблялось 5-10% кожні 3-4 дні. В спокійні часи й близько таких заробітків нема. Але й ризики величезні.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 14:42
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й все одно - 90ті роки економіка була специфічна а дехто не лише хомячив, а заробив в ті часи стільки, що досі згадує - не лише олігархи, більш підприємливі пересічні теж.
Та от в перші місяці війни на курсі зароблялось 5-10% кожні 3-4 дні. В спокійні часи й близько таких заробітків нема
Ще можна згадати коли з 5 на 8 , та з 26 на 42
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:31
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а ви оце так бачите - дефіцит на міжбанку щомісяця 3 ярди доларів, а курс на це не реагує? так не буває. дефіцит торгового балансу - це одна з основних причин девалу.
Нема ніякого дефіциту: враховуючи допомогу в нас профіцит. Та і Яник показав, що дифіцит - це не проблема, поки є ЗВР.
в нас торговий
дефіцит. значний. так, він перекривається наразі фінансовим надходженням валюти (більшість з якої - позики). щось схоже відбувалося в 2006-2007рр.
внесок Яника в девал 2014 року - чималий, тому це теж не приклад
взагалі ситуація цікава - якби не було таких значних інтервенцій НБУ, то гроші би накопичувалися в банківській системі набагато швидше, що все одно створювало б великий тиск на інфляцію та на курс. продаж валюти прибирає гривню. таке собі протиріччя.
тому яку правильну курсову політику вести - відкрите питання, такого досвіду ні в кого немає. але нагадаю, що в нас окрім дефіцити торгового балансу, в 2022 році пройшла значна емісія. на мою думку, курс це ще не відіграв до кінця. один з таких показників - це коли співвідношення ВВП до наявних грошей стане таким, як було в 2021 році - але це дуже умовно.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:36
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а ви оце так бачите - дефіцит на міжбанку щомісяця 3 ярди доларів, а курс на це не реагує? так не буває. дефіцит торгового балансу - це одна з основних причин девалу.
Нема ніякого дефіциту: враховуючи допомогу в нас профіцит. Та і Яник показав, що дифіцит - це не проблема, поки є ЗВР.
тому треба "усугУбить" : дайош валютну лібєралізацію! щоб курс зростав активніше.
Вся нарочито показова типу "інвестиційна політика" з таким чинним кланово-судово-фіскальним бєспрєдєлом
- розвитку економіки до дупи.
Дорожчає весь імпорт, що наразі життєво критичнішне, ніж потенційні дуже примарні (з такою владою) перспективи економічного зростання завдяки підтримки експортерів (щоб через 30 років сказати, що який-небудь Кейнс був правий
).
пир під час чуми
тобто населенню можна купувати валюту, а бізнесу ні. нам потрібні інвестори, але отримати гроші ми їм не дозволимо - цікава логіка
український бізнес весь час працює в таких умовах, вже адоптувався. з точки зору тиску держави - зараз далеко не найгірші часи. найгірші були за часів Яника. останнім часом є деякі дзвіночки, але ще не зрозуміло, чи це передел, чи може все таки примусово бізнес змушують працювати офіційно
що такого в імпорті наразі критично?. й ще підтримку отримає вся економіка, а не лише експортери.
не Кейнс, Shaman
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:47
Фактор ситуації на фронті ніхто не враховує? Вважаєте на курс не впливає ні мобілізація ні ситуація на фронті ? Вони і саме вони є основними факторами. Імпорт всього для війни від запчастин до електроніки, рацій та пластмас для 3 д принтерів до автозапчастин та різного обвісу для зброї , це шалений імпорт. Через бюджети міськрад сільрад через закупівлі військовими частинами через приватні закупівлі через закупівлі різними фондами це мільйони щодня. Дуже багато продукції імпортується за кошти місцевих бюджетів , приватні кошти військових, державні офіційні кошти військових частин та ін. Все це імпорт. Кожному бійцю потрібно екіпірування, всі хто хоче жити купує сам не чекаючи від держави : тепловізори, приціли і так далі і тому подібне і багато іншого.
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