Дюрі-бачі написав:
Та от в перші місяці війни на курсі зароблялось 5-10% кожні 3-4 дні. В спокійні часи й близько таких заробітків нема
Ще можна згадати коли з 5 на 8 , та з 26 на 42
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2024 14:42
Ще можна згадати коли з 5 на 8 , та з 26 на 42
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:31
в нас торговий дефіцит. значний. так, він перекривається наразі фінансовим надходженням валюти (більшість з якої - позики). щось схоже відбувалося в 2006-2007рр.
внесок Яника в девал 2014 року - чималий, тому це теж не приклад
взагалі ситуація цікава - якби не було таких значних інтервенцій НБУ, то гроші би накопичувалися в банківській системі набагато швидше, що все одно створювало б великий тиск на інфляцію та на курс. продаж валюти прибирає гривню. таке собі протиріччя.
тому яку правильну курсову політику вести - відкрите питання, такого досвіду ні в кого немає. але нагадаю, що в нас окрім дефіцити торгового балансу, в 2022 році пройшла значна емісія. на мою думку, курс це ще не відіграв до кінця. один з таких показників - це коли співвідношення ВВП до наявних грошей стане таким, як було в 2021 році - але це дуже умовно.
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:36
тобто населенню можна купувати валюту, а бізнесу ні. нам потрібні інвестори, але отримати гроші ми їм не дозволимо - цікава логіка
український бізнес весь час працює в таких умовах, вже адоптувався. з точки зору тиску держави - зараз далеко не найгірші часи. найгірші були за часів Яника. останнім часом є деякі дзвіночки, але ще не зрозуміло, чи це передел, чи може все таки примусово бізнес змушують працювати офіційно
що такого в імпорті наразі критично?. й ще підтримку отримає вся економіка, а не лише експортери.
не Кейнс, Shaman
Додано: Пон 06 тра, 2024 15:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Фактор ситуації на фронті ніхто не враховує? Вважаєте на курс не впливає ні мобілізація ні ситуація на фронті ? Вони і саме вони є основними факторами. Імпорт всього для війни від запчастин до електроніки, рацій та пластмас для 3 д принтерів до автозапчастин та різного обвісу для зброї , це шалений імпорт. Через бюджети міськрад сільрад через закупівлі військовими частинами через приватні закупівлі через закупівлі різними фондами це мільйони щодня. Дуже багато продукції імпортується за кошти місцевих бюджетів , приватні кошти військових, державні офіційні кошти військових частин та ін. Все це імпорт. Кожному бійцю потрібно екіпірування, всі хто хоче жити купує сам не чекаючи від держави : тепловізори, приціли і так далі і тому подібне і багато іншого.
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:40
як не дивно, все одно переводиться в попит на валюту. сама по собі ситуація на фронті на курс не впливає, а от збільшення попиту на валюту внаслідок - так
якби цей дефіцит був обумовлений илше товарами військового призначення, то це зовсім інша річ - тоді це гармонійно співпадає - надходить допомога - за рахунок допомоги збільшується ЗВР - з ЗВР НБУ продає валюту на купівлю товарів військового призначення. відповідно, після закінчення війни імпорт значно впаде.
але щось мені підказує, що це лише частина дефіциту, хоча як це якісно проаналізувати?
Додано: Вів 07 тра, 2024 07:21
yama Тем не менее, курс снижается.
Или пока стоит говорить о "незначительных колебаниях"?
Додано: Вів 07 тра, 2024 08:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це знає тільки НБУ. Тому будь-які прогнози на даний час - абсурд.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:02
А что, так уж напрягает? На покупку наличной валюты ограничений нет. Обналичивать безнал несколько ограничено, но чтобы не хватало 100к грн с каждого счёта в день - это точно массовый физик со средней зарплатой? За рубеж ограничения довольно номинальные: вполне себе легально выводится сколько угодно. На крупных суммах несколько дороже, чем SWIFT, но не заградительно. А с гривнекарт покупать валюту без ограничений - это совсем уж жирно, IMHO. Но опять же, что это за физик, которому мало в месяц в каждом банке 100к грн на зарубежные покупки плюс 250к грн на покупку безнальной валюты, которую тоже всю можно потратить за рубежом?
Обменники прям кюшать не могут, что клиент вместо табло посмотрит курс в их кассе или в Интернете?
А помощь от партнёров в деньгохранилище закапывать? Перестанут помогать, сократятся интервенции. Хотя подозреваю, что пересичных такая либерализация сильно огорчит.
Додано: Сер 08 тра, 2024 02:23
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