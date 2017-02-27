moveton написав:А помощь от партнёров в деньгохранилище закапывать?
Та викопують:
Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 42 399,5 млн дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-kvitnya
Visky написав:дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло .
Обменники прям кюшать не могут, что клиент вместо табло посмотрит курс в их кассе или в Интернете?
Фі, як совком засмерділо...
В плане? Совок - это когда срок дают за торговлю валютой или даже за её наличие, а не за табличку. Я в табличках не вижу ничего страшного, но и до запрета много лет на них не смотрел. Думаю, что прочие люди, которые создают основной оборот обменок, такие же.