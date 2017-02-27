moveton написав:А помощь от партнёров в деньгохранилище закапывать?
Та викопують:
Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 42 399,5 млн дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-kvitnya
Visky написав:дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло .
Обменники прям кюшать не могут, что клиент вместо табло посмотрит курс в их кассе или в Интернете?
Фі, як совком засмерділо...
В плане? Совок - это когда срок дают за торговлю валютой или даже за её наличие, а не за табличку. Я в табличках не вижу ничего страшного, но и до запрета много лет на них не смотрел. Думаю, что прочие люди, которые создают основной оборот обменок, такие же.
Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 42 399,5 млн дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%.
За март на 18.10% увеличились. За апрель на 3.1% уменьшились. Это как бы норма для резервов не только расти. В них для того и кладут, чтобы тратить. Но можно и разгонять зраду, что резервы кончатся буквально завтра, как это в апреле было принято.
Успіх написав:Що скажете, панове? (майже всі пропонують окупнісь бізнесу до двох років!) А ми ж то памятаємо, що наприклад здача в оренду квартири рахувалась "жиром", якщо окупність складала до 10років!
Який франчайзер дурний, просто так дарує бізнес з прибутком 45% річних за невеличкі платежі, замість того, щоб ну наприклад взяти кредит і самому заробити шалені гроші, ога?
Так кредити "дорогі" і їх ще віддавати потрібно "живими грошима ")) А тут взяли "кредит" в інвестора - відкрили ще один магазин/піцерію, а віддавати потрібно лише відсотки, а "тіло кредиту" - ні)) Так як за тіло кредиту було куплено дороге обладнання/сировина/зроблений ремонт