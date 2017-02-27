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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 28
Менше 37,00
4%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
18%
5
39,00-39,50
18%
5
39,50-40,00
43%
12
40,00-40,50
11%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
4%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
1
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 07:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А помощь от партнёров в деньгохранилище закапывать?

Та викопують:
Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 42 399,5 млн дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-kvitnya

А березневі вливання:
Обсяг сукупного державного боргу України у березні зріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн, свідчать оприлюднені 29 квітня дані Міністерства фінансів. https://forbes.ua/news/derzhavniy-borg- ... 2024-20779
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:38

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Голова НБУ анонсував наступний пакет скасування валютних обмежень

На вашу думку, які саме обмеження можуть скасувати і який це матиме вплив?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 13:51

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  Visky написав:дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло .

Обменники прям кюшать не могут, что клиент вместо табло посмотрит курс в их кассе или в Интернете?

Фі, як совком засмерділо...

В плане? Совок - это когда срок дают за торговлю валютой или даже за её наличие, а не за табличку. Я в табличках не вижу ничего страшного, но и до запрета много лет на них не смотрел. Думаю, что прочие люди, которые создают основной оборот обменок, такие же.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:00

  Ой+ написав:Та викопують:
Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 42 399,5 млн дол. США. У квітні вони знизилися на 3,1%.

За март на 18.10% увеличились. За апрель на 3.1% уменьшились. Это как бы норма для резервов не только расти. В них для того и кладут, чтобы тратить. Но можно и разгонять зраду, что резервы кончатся буквально завтра, как это в апреле было принято.

  Ой+ написав:А березневі вливання:
Обсяг сукупного державного боргу України у березні зріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн, свідчать оприлюднені 29 квітня дані Міністерства фінансів. https://forbes.ua/news/derzhavniy-borg- ... 2024-20779

Долг - это головная боль в первую очередь кредитора, а не должника :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:15

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Що скажете, панове? :D
(майже всі пропонують окупнісь бізнесу до двох років!)
А ми ж то памятаємо, що наприклад здача в оренду квартири рахувалась "жиром", якщо окупність складала до 10років! :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30

  Успіх написав:Що скажете, панове? :D
(майже всі пропонують окупнісь бізнесу до двох років!)
А ми ж то памятаємо, що наприклад здача в оренду квартири рахувалась "жиром", якщо окупність складала до 10років! :D

Який франчайзер дурний, просто так дарує бізнес з прибутком 45% річних за невеличкі платежі, замість того, щоб ну наприклад взяти кредит і самому заробити шалені гроші, ога?
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:40

Все просто!©))

  zerocool написав:наприклад взяти кредит
Так кредити "дорогі" і їх ще віддавати потрібно "живими грошима "))
А тут взяли "кредит" в інвестора - відкрили ще один магазин/піцерію, а віддавати потрібно лише відсотки, а "тіло кредиту" - ні)) Так як за тіло кредиту було куплено дороге обладнання/сировина/зроблений ремонт :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:51

Успіх Ніякий франчайзинг не дасть тобі чистоганом 100000 грн на місяць як маєш наразі, тому як ти там пишеш : ДУМАЙ! ДІЙ! БАГАТІЙ! :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:44

Серебрянські ліси чекають на тебе!))

  Василь-Рівне написав:100000 грн на місяць
І я так кажу!
Тому дивуюсь тобі, чому ти мене не хочеш підмінити і собі мати СТО ТИСЯЧ, як з куща?! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 16:58

Успіх Я ще з 26.02.24 хотів і дійшов аж до відділу кадрів військової частини, але мене не взяли, а от тебе взяли, тобі повезло, ти у нас везунчик :wink:
Василь-Рівне
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