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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11415114161141711418

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 28
Менше 37,00
4%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
18%
5
39,00-39,50
18%
5
39,50-40,00
43%
12
40,00-40,50
11%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
4%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
4%
1
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:06

"Хто стукає у двері - тому відчиняють"!©))

  Василь-Рівне написав:Успіх Я ще з 26.02.24 хотів і дійшов аж до відділу кадрів військової частини, але мене не взяли, а от тебе взяли, тобі повезло, ти у нас везунчик :wink:

А ти тепер спробуй - раптом все вийде? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:49

  Успіх написав:А ти тепер спробуй - раптом все вийде? :wink:

Не не, отказ, так отказ. Я так недавно позволил себя уговорить второй раз подать заявку на кредитку в Раде. Мол, ничего, что год назад отказали, теперь всё поменялось. Вывернули всю душу: справки о доходах, телефоны двух поручителей... В итоге ничего не дали, но без спроса сдали данные в кучу МКО: мол, раз подавали заявку на кредитку, значит вам кредит нужен, вот мы и помогаем. МКО мне потом долго трезвонили.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:09

І будете мати 100К/міс, як з куща листок!©))

moveton
І все таки, я раджу і Василю-Рівне і вам звернутись особисто в ТЦК і ще й там сказати/попросити: "Візьміть мене в ЗСУ! Я дуже хочу на фронт!"

Думаю, що на цей раз вам не відмовлять! :lol:

Тож
Все буде добре!
Все буде Україна! :D

п.с.
А як вас багато ломанеться до мене... - то так і буде... прийдеться мені дембельнутись і випробовувати в тилу всі тилові "незручності" :lol:
Успіх
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