А ти тепер спробуй - раптом все вийде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2024 17:06
"Хто стукає у двері - тому відчиняють"!©))
Додано: Сер 08 тра, 2024 17:49
Не не, отказ, так отказ. Я так недавно позволил себя уговорить второй раз подать заявку на кредитку в Раде. Мол, ничего, что год назад отказали, теперь всё поменялось. Вывернули всю душу: справки о доходах, телефоны двух поручителей... В итоге ничего не дали, но без спроса сдали данные в кучу МКО: мол, раз подавали заявку на кредитку, значит вам кредит нужен, вот мы и помогаем. МКО мне потом долго трезвонили.
Додано: Сер 08 тра, 2024 18:09
І будете мати 100К/міс, як з куща листок!©))
moveton
І все таки, я раджу і Василю-Рівне і вам звернутись особисто в ТЦК і ще й там сказати/попросити: "Візьміть мене в ЗСУ! Я дуже хочу на фронт!"
Думаю, що на цей раз вам не відмовлять!
Тож
Все буде добре!
Все буде Україна!
п.с.
А як вас багато ломанеться до мене... - то так і буде... прийдеться мені дембельнутись і випробовувати в тилу всі тилові "незручності"
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