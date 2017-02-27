Економічно активні чоловіки обняють всі свої рахунки та купують доллар під матрас.
Інваліди та пенсіонери також, бо побоюються эффекта натовпу.
Трохи здивований курсом 40.
Всі умови для панічного ажіотажу створені.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 тра, 2024 09:17
Додано: Нед 12 тра, 2024 09:22
Старий фокус.
Але працює.
Міняти треба там де безпечно, а не там де найкращій курс.
Не раджу зараз возити великі суми грошей
Відберуть
Востаннє редагувалось UA в Нед 12 тра, 2024 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 тра, 2024 09:30
Ноу хау.
За оновлення даних - 5000 грн.
За проходженням медогляду - 10000.
І штраф 5000 за відсутності документів у чоловіків на вулиці.
Не дякуйте.
Правда мєнти будуть матюкатися виловлювати ухилянтів, але нехай бронь відробляють.
В бюджеті грошей немає?
Якщо не буде бійців на фронті - і бюджету не буде
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 12 тра, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 тра, 2024 09:41
Дівячись якого сорту ці люди
Додано: Нед 12 тра, 2024 09:45
Люди, народ- це земля, у яку керівництво країни сіє(пропагує) прополює(сажає;)) і підживлює(спрямовує кошти).
А що сіє, те потім і виростає.
А якщо забиває, то виростає що попало.
І селекція йде принципу виживання.
А найкраще виживає бур'ян.
Тільки від нього проку.
От він і за кордон вже видерся)) бо знов таки, жити хоче. Під пал не хоче.
А кого винуватити?
Землю?)
Тому найдорожче - це люди.
А які - це питання не зовсім до людей.
Яких вирощували, такі і виросли.
Хочете інших? Робіть нову країну.
Подобається ця? Не дорікайте
Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49
та было и ниже и выше - это касательно выделенного, а курс да - быстро меняют в течении дня.
на наличке думаю пасха+проводы своё отыгрывают, продавцы пополняют кубышки. хотя возможно ошибаюсь, ожидал шо наоборот будут сдавать, чтобы иметь гривну на покупки...
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