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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11417114181141911420

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 59
Менше 37,00
2%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
1
38,50-39,00
12%
7
39,00-39,50
14%
8
39,50-40,00
37%
22
40,00-40,50
20%
12
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
5%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:17

  Andrey2512 написав:Курс опять вверх

Економічно активні чоловіки обняють всі свої рахунки та купують доллар під матрас.
Інваліди та пенсіонери також, бо побоюються эффекта натовпу.
Трохи здивований курсом 40.
Всі умови для панічного ажіотажу створені.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:22

  sens написав:так само і касир може вийти лише через двері які перед клієнтом,а не як в Одесі на Успенський - взяв касир 60к євро і зник

Старий фокус.
Але працює.
Міняти треба там де безпечно, а не там де найкращій курс.

Не раджу зараз возити великі суми грошей
Відберуть
Востаннє редагувалось UA в Нед 12 тра, 2024 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:30

Ноу хау.
За оновлення даних - 5000 грн.
За проходженням медогляду - 10000.
І штраф 5000 за відсутності документів у чоловіків на вулиці.
Не дякуйте.
Правда мєнти будуть матюкатися виловлювати ухилянтів, але нехай бронь відробляють.
В бюджеті грошей немає?
Якщо не буде бійців на фронті - і бюджету не буде
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 12 тра, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:41

  Навуходоносор написав:Ноу хау.
За оновлення даних - 5000 грн.
За проходженням медогляду - 10000.
І штраф 5000 за відсутності документів у чоловіків на вулиці.
Не дякуйте.
Правда мєнти будуть матюкатися виловлювати ухилянтів, але нехай бронь відробляють.
В бюджеті грошей немає?
Все йде до того, що скоро, нарешті, прийде усвідомлення - у певних випадках люди - це найдорожче.

Дівячись якого сорту ці люди
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:45

  UA написав:
  Навуходоносор написав:Ноу хау.
За оновлення даних - 5000 грн.
За проходженням медогляду - 10000.
І штраф 5000 за відсутності документів у чоловіків на вулиці.
Не дякуйте.
Правда мєнти будуть матюкатися виловлювати ухилянтів, але нехай бронь відробляють.
В бюджеті грошей немає?
Все йде до того, що скоро, нарешті, прийде усвідомлення - у певних випадках люди - це найдорожче.

Дівячись якого сорту ці люди

Люди, народ- це земля, у яку керівництво країни сіє(пропагує) прополює(сажає;)) і підживлює(спрямовує кошти).
А що сіє, те потім і виростає.
А якщо забиває, то виростає що попало.
І селекція йде принципу виживання.
А найкраще виживає бур'ян.
Тільки від нього проку.
От він і за кордон вже видерся)) бо знов таки, жити хоче. Під пал не хоче.
А кого винуватити?
Землю?)
Тому найдорожче - це люди.
А які - це питання не зовсім до людей.
Яких вирощували, такі і виросли.
Хочете інших? Робіть нову країну.
Подобається ця? Не дорікайте
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49

  prodigy написав:
  Andrey2512 написав:Курс опять вверх


на Чорному морі такі коливання спостерігаються двічі на день-припливи і відпливи (кожні 6 годин доби), по валюті таймінг інший, але на протягі декілька тижнів курс в межах 39,6-39,9 (тобто коливання менше 1%), що свідчить про відсутність паніки і НБУ впорався

та было и ниже и выше - это касательно выделенного, а курс да - быстро меняют в течении дня.
на наличке думаю пасха+проводы своё отыгрывают, продавцы пополняют кубышки. хотя возможно ошибаюсь, ожидал шо наоборот будут сдавать, чтобы иметь гривну на покупки...
чик
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