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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49
prodigy написав: Andrey2512 написав:
Курс опять вверх
на Чорному морі такі коливання спостерігаються двічі на день-припливи і відпливи (кожні 6 годин доби), по валюті таймінг інший, але на протягі декілька тижнів курс в межах 39,6-39,9
(тобто коливання менше 1%), що свідчить про відсутність паніки і НБУ впорався
та было и ниже и выше - это касательно выделенного, а курс да - быстро меняют в течении дня.
на наличке думаю пасха+проводы своё отыгрывают, продавцы пополняют кубышки. хотя возможно ошибаюсь, ожидал шо наоборот будут сдавать, чтобы иметь гривну на покупки...
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Додано: Нед 12 тра, 2024 14:29
чик написав:
чтобы иметь гривну на покупки...
пасха в наш час-це скромна сімейна вечеря, у більшості навіть без алкоголю, Розетка і
інші ритейлери давали знижку до 40%, продавці чого пополняють кубишки? пластикових китайських квітів(віночків). взагалі більше не турбує курс, а стан оборони у Харківський і Донецькій областях. з січня на цьому жодної копійки(немає ні часу ні бажання)
стосовно вище/нижче -перестав слідкувати щоденно (хоч більшість головних оптових обмінок інформують в тг кожну зміну курсу)
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:48
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів
На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 12:02
Це соціодинамика.
Спочатку переляк у другого сорту, та ейфорія у першого та вищого сорту.
Далі природня реакція другого сорту спасати бабло обнуляючи банківські рахунки та переводячи надлишки гривні в доллар (це в процесі).
Далі підключитися перший сорт
Більш менш масова паніка почнется через пару тижнів.
Відсутність табло на вулицях дещо зменшить швидкість зростання готівкового курсу.
На відміну від минулих фінансових криз, цей рукотворний тож будуть свої особливості.
В багатьох вояк мільйони гривень на картках лежать.
Паливо для девалу є.
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