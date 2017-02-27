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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1141811419114201142111422>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 67
Менше 37,00
1%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
13%
9
39,50-40,00
37%
25
40,00-40,50
24%
16
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49

  prodigy написав:
  Andrey2512 написав:Курс опять вверх


на Чорному морі такі коливання спостерігаються двічі на день-припливи і відпливи (кожні 6 годин доби), по валюті таймінг інший, але на протягі декілька тижнів курс в межах 39,6-39,9 (тобто коливання менше 1%), що свідчить про відсутність паніки і НБУ впорався

та было и ниже и выше - это касательно выделенного, а курс да - быстро меняют в течении дня.
на наличке думаю пасха+проводы своё отыгрывают, продавцы пополняют кубышки. хотя возможно ошибаюсь, ожидал шо наоборот будут сдавать, чтобы иметь гривну на покупки...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 14:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:чтобы иметь гривну на покупки...


пасха в наш час-це скромна сімейна вечеря, у більшості навіть без алкоголю, Розетка і
інші ритейлери давали знижку до 40%, продавці чого пополняють кубишки? пластикових китайських квітів(віночків). взагалі більше не турбує курс, а стан оборони у Харківський і Донецькій областях. з січня на цьому жодної копійки(немає ні часу ні бажання)
стосовно вище/нижче -перестав слідкувати щоденно (хоч більшість головних оптових обмінок інформують в тг кожну зміну курсу)
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 10:48

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:02

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?

Це соціодинамика.
Спочатку переляк у другого сорту, та ейфорія у першого та вищого сорту.
Далі природня реакція другого сорту спасати бабло обнуляючи банківські рахунки та переводячи надлишки гривні в доллар (це в процесі).
Далі підключитися перший сорт
Більш менш масова паніка почнется через пару тижнів.
Відсутність табло на вулицях дещо зменшить швидкість зростання готівкового курсу.
На відміну від минулих фінансових криз, цей рукотворний тож будуть свої особливості.
В багатьох вояк мільйони гривень на картках лежать.
Паливо для девалу є.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:31

  UA написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?

Це соціодинамика.
Спочатку переляк у другого сорту, та ейфорія у першого та вищого сорту.
Далі природня реакція другого сорту спасати бабло обнуляючи банківські рахунки та переводячи надлишки гривні в доллар (це в процесі).
Далі підключитися перший сорт
Більш менш масова паніка почнется через пару тижнів.
Відсутність табло на вулицях дещо зменшить швидкість зростання готівкового курсу.
На відміну від минулих фінансових криз, цей рукотворний тож будуть свої особливості.
В багатьох вояк мільйони гривень на картках лежать.
Паливо для девалу є.

Ухилянт зробить свою брудну справу
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 12:45

  sens написав:
  UA написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?

Це соціодинамика.
Спочатку переляк у другого сорту, та ейфорія у першого та вищого сорту.
Далі природня реакція другого сорту спасати бабло обнуляючи банківські рахунки та переводячи надлишки гривні в доллар (це в процесі).
Далі підключитися перший сорт
Більш менш масова паніка почнется через пару тижнів.
Відсутність табло на вулицях дещо зменшить швидкість зростання готівкового курсу.
На відміну від минулих фінансових криз, цей рукотворний тож будуть свої особливості.
В багатьох вояк мільйони гривень на картках лежать.
Паливо для девалу є.

Ухилянт зробить свою брудну справу


Це так, чотиразовий...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 13:09

Штрафи (не) вплинуть на курс?

Отже, якщо громадянин ... не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн


От припустімо з 10млн і досі невійськових -- лише 5млн такі злякані, що не дадуть дані навіть і онлайн.
І ще мине 2-3міс до стягнень.
Але то буде всього 5млн*17тис=85млрд.грв. Ледь більше 2млрд$.

Втім, також впаде й імпорт. Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...
А це додатковий чинник посилення гривні.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:20

  Bobua написав:
Отже, якщо громадянин ... не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн


От припустімо з 10млн і досі невійськових -- лише 5млн такі злякані, що не дадуть дані навіть і онлайн.
І ще мине 2-3міс до стягнень.
Але то буде всього 5млн*17тис=85млрд.грв. Ледь більше 2млрд$.

Втім, також впаде й імпорт. Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...
А це додатковий чинник посилення гривні.

Просто новий прошарок багатих людей під назвою ТЦК стане ще багатшим :mrgreen:
раніше були бандюки, бізнесмени, прокурорські і тд
на курс вплине зупинка багатьох підприємств - у нас сьогодні заяви на звільнення написали всі чоловіки. Сказали, що посидять декілька місяців вдома, а там видно буде
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:25

  SAndriy1 написав:у нас сьогодні заяви на звільнення написали всі чоловіки. Сказали, що посидять декілька місяців вдома, а там видно буде

А как на соцопросах, так почти ни у кого накоплений нет, с трудом от зарплаты до зарплаты дотягивают.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:36

moveton
Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.
Hotab
 
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