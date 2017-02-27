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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:06
UA написав:
Це соціодинамика.
Спочатку переляк у другого сорту, та ейфорія у першого та вищого сорту.
Далі природня реакція другого сорту спасати бабло
обнуляючи банківські рахунки та переводячи надлишки гривні в доллар (це в процесі).
Далі підключитися перший сорт
Більш менш масова паніка почнется через пару тижнів.
Відсутність табло на вулицях дещо зменшить швидкість зростання готівкового курсу.
На відміну від минулих фінансових криз, цей рукотворний тож будуть свої особливості.
В багатьох вояк мільйони гривень на картках лежать
.
Паливо для девалу є.
не будуть люди обнуляти рахунки - й раніше не обнуляли, й зараз не будуть... хіба що дуже маленький прошарок форумчан
а воякам навіщо гроші обмінювати? їм штрафи ТЦК не загрожують
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:08
SAndriy1 написав: Bobua написав:
Отже, якщо громадянин ... не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн
От припустімо з 10млн і досі невійськових -- лише 5млн такі злякані, що не дадуть дані навіть і онлайн.
І ще мине 2-3міс до стягнень.
Але то буде всього 5млн*17тис=85млрд.грв. Ледь більше 2млрд$.
Втім, також впаде й імпорт. Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...
А це додатковий чинник посилення гривні.
Просто новий прошарок багатих людей під назвою ТЦК стане ще багатшим
раніше були бандюки, бізнесмени, прокурорські і тд
на курс вплине зупинка багатьох підприємств - у нас сьогодні заяви на звільнення написали всі чоловіки. Сказали, що посидять декілька місяців вдома, а там видно буде
от прям всі-всі? чи всі, хто не має відстрочки?
й що у вас сталося на фірмі - всіх повістки роздали?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:12
Hotab написав:moveton
Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.
Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:22
Прораб написав: Hotab написав:moveton
Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.
Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.
Ааааа, ну добре. А далі через Тису? Чи куди ?
Ви згодні жити зі штрафами, арештами авто, хати? Обнулом водійської ліцензії? Невиіздний за кордон (не зараз, а і потім).
Чи все ж у вас трішки є усвідомлення, що рано чи пізно всі штрафи з усіма пенями і профіітом ДВС сплатити доведеться?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:28
Hotab написав:
Чи куди ?
У 21 столітті основний пріоритет життя та свобода людини. Наче на майдані виступали саме за це, мабуть, забулося. Кожен вирішить, що він робитиме зі своїм життям самостійно, шанувальників кріпацтва це не стосується. Світ великий.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:36
Прораб
У 21 столітті основний пріоритет життя та свобода людини.
Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни
нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:45
Hotab написав:
Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:56
Bobua написав:
Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...
Так за готiвку будуть купляти, або карткою дружини/родичiв
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:58
UA написав: Hotab написав:
Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
Hotab, в тебе талант щодо мобілізаційної агітації
І це ще по пʼяткам не стріляв
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:07
Hotab написав:
попросите путіна. Він скаже кадирці вам оплатити.
Це якщо буде по-вашому і заховаються всі, як і ви. І держави не стане.
А якщо буде по-моєму, то «ви» будете довго розраховуватись за свою слабкодухість. Ну або вам через Тису. Вона списує борги.
У меня плохие новости, для всех тех кто думает что можно просто так забрать у людей свободу, и навязать какие-то долги
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