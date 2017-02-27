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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 тра, 2024 22:15
Hotab написав:
Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
В мене склалось враження, що багато сподівається пересидіти рік-другий, а після війни спишуть борги з мільйонів боржників.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:24
Феодал написав: Hotab написав:
попросите путіна. Він скаже кадирці вам оплатити.
Це якщо буде по-вашому і заховаються всі, як і ви. І держави не стане.
А якщо буде по-моєму, то «ви» будете довго розраховуватись за свою слабкодухість. Ну або вам через Тису. Вона списує борги.
У меня плохие новости, для всех тех кто думает что можно просто так забрать у людей свободу, и навязать какие-то долги
У вас нет новостей. У вас страх и надежда пропетлять. И расчет (ошибочный) что трУсов будет миллионы, и типа «миллионам ничего не сделают»
Не будет миллионов.
Один из самых упоротых , кто говорил , что он диссидент, и ничего не боится, был Хантер. Оказалось он УЖЕ из-за границы пишет и у него ничего в Украине нет . О, в такой ситуации почему не быть вождем ухылянтов.,Вы такой же? Если нет, то вспомните ворону и белку выежыввющимися на борту самолета. Хорошо если вы умеете летать, но вот большинство все же нет.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:28
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
В мене склалось враження, що багато сподівається пересидіти рік-другий, а після війни спишуть борги з мільйонів боржників.
Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.
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zerocool
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:51
zerocool написав:
Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.
Самі штрафи то фігня, про яку не варто говорити.
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Важко передбачення ці збочення.
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UA
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Додано: Вів 14 тра, 2024 00:26
Hotab написав: Феодал написав: Hotab написав:
попросите путіна. Він скаже кадирці вам оплатити.
Це якщо буде по-вашому і заховаються всі, як і ви. І держави не стане.
А якщо буде по-моєму, то «ви» будете довго розраховуватись за свою слабкодухість. Ну або вам через Тису. Вона списує борги.
У меня плохие новости, для всех тех кто думает что можно просто так забрать у людей свободу, и навязать какие-то долги
У вас нет новостей. У вас страх и надежда пропетлять. И расчет (ошибочный) что трУсов будет миллионы, и типа «миллионам ничего не сделают»
Не будет миллионов.
Один из самых упоротых , кто говорил , что он диссидент, и ничего не боится, был Хантер. Оказалось он УЖЕ из-за границы пишет и у него ничего в Украине нет . О, в такой ситуации почему не быть вождем ухылянтов.,Вы такой же? Если нет, то вспомните ворону и белку выежыввющимися на борту самолета. Хорошо если вы умеете летать, но вот большинство все же нет.
Ви нам з окопів пишете?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 00:28
UA написав:
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Як мінімум це затормозит активність донатів.
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