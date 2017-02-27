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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11420114211142211423>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 68
Менше 37,00
3%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
13%
9
39,50-40,00
37%
25
40,00-40,50
24%
16
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.

В мене склалось враження, що багато сподівається пересидіти рік-другий, а після війни спишуть борги з мільйонів боржників.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:28

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.

В мене склалось враження, що багато сподівається пересидіти рік-другий, а після війни спишуть борги з мільйонів боржників.

Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:51

  zerocool написав:Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.

Самі штрафи то фігня, про яку не варто говорити.
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Важко передбачення ці збочення.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 00:28

  UA написав:А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?

Як мінімум це затормозит активність донатів.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:00

  75stasstas75 написав:
  Bobua написав:
Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...

Так за готiвку будуть купляти, або карткою дружини/родичiв


В принципі... Так.
Пригадую як купував квартиру на первинці у 2021.
Питав рахунок для оплати -- не дали. Чомусь хотіли в касу. І дали купку квитанцій до 50т.
Страшно було... -- бо якщо щось, то ел.платіж був би кращим підтвердженням.

Неприємне відчуття, коли втрачаєш вибір способу оплати.

І млн осіб житимуть з цим.
І з більшою залежністю від жінок -- а як це для всяких “мачів”?

І з конверт.депами вже не пограються, як раніше.

Все таки, це обмеження має зменшувати тиск на курс.
І надспоживацтво зменшувати -- бо звужується один з каналів для марнотратства.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:24

  Bobua написав:Пригадую як купував квартиру на первинці у 2021.
Питав рахунок для оплати -- не дали. Чомусь хотіли в касу. І дали купку квитанцій до 50т.

Типовая схема, чтобы под финмон откровенно не подставляться. Я тоже так покупал лет 8-10 назад.

  Bobua написав:Страшно було... -- бо якщо щось, то ел.платіж був би кращим підтвердженням.

Как оно жизнь резко развернулась. Раньше считалось, что, наоборот, электронный платёж - это самое стрёмное потому, что исчезнет о нём строчка "из компьютера" и ничего не докажешь. А вот старые добрые бумажные квитанции в личном сейфе просто так не пропадут.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:00

  UA написав:
  zerocool написав:Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.

Самі штрафи то фігня, про яку не варто говорити.
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Важко передбачення ці збочення.

стадо оленів як ломанеться, хоча оленеводи: "куди вони дінуться із підводної лодки"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:14

  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.

Судячи з рефлексій місцевих фахівців з фінансів вони сидять в гривнедепо та ОВГЗ на 3-6 місяців.
Що зараз з достроковим зняттям депо?
Капкан надійно тримає жертву? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:36

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.

Судячи з рефлексій місцевих фахівців з фінансів вони сидять в гривнедепо та ОВГЗ на 3-6 місяців.
Що зараз з достроковим зняттям депо?
Капкан надійно тримає жертву? :mrgreen:


Овдп занадто легко продаються достроково... (у Сенсі). Це якось аж тривожить. А раптом хтось хакне, все продасть і виведе?
Мала би бути і функція блокування продажу.
Bobua
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