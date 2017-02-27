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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 тра, 2024 22:15
Hotab написав:
Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
В мене склалось враження, що багато сподівається пересидіти рік-другий, а після війни спишуть борги з мільйонів боржників.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:28
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
В мене склалось враження, що багато сподівається пересидіти рік-другий, а після війни спишуть борги з мільйонів боржників.
Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:51
zerocool написав:
Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.
Самі штрафи то фігня, про яку не варто говорити.
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Важко передбачення ці збочення.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 00:28
UA написав:
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Як мінімум це затормозит активність донатів.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:00
75stasstas75 написав: Bobua написав:
Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...
Так за готiвку будуть купляти, або карткою дружини/родичiв
В принципі... Так.
Пригадую як купував квартиру на первинці у 2021.
Питав рахунок для оплати -- не дали. Чомусь хотіли в касу. І дали купку квитанцій до 50т.
Страшно було... -- бо якщо щось, то ел.платіж був би кращим підтвердженням.
Неприємне відчуття, коли втрачаєш вибір способу оплати.
І млн осіб житимуть з цим.
І з більшою залежністю від жінок -- а як це для всяких “мачів”?
І з конверт.депами вже не пограються, як раніше.Все таки, це обмеження має зменшувати тиск на курс.
І надспоживацтво зменшувати -- бо звужується один з каналів для марнотратства.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:14
Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:24
Bobua написав:
Пригадую як купував квартиру на первинці у 2021.
Питав рахунок для оплати -- не дали. Чомусь хотіли в касу. І дали купку квитанцій до 50т.
Типовая схема, чтобы под финмон откровенно не подставляться. Я тоже так покупал лет 8-10 назад.
Bobua написав:
Страшно було... -- бо якщо щось, то ел.платіж був би кращим підтвердженням.
Как оно жизнь резко развернулась. Раньше считалось, что, наоборот, электронный платёж - это самое стрёмное потому, что исчезнет о нём строчка "из компьютера" и ничего не докажешь. А вот старые добрые бумажные квитанции в личном сейфе просто так не пропадут.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 09:00
UA написав: zerocool написав:
Ой, фінансисти таке розписали тут, мільйонні штрафи, ні, мільярдні. По-перше, суми спеціально підібрані досить посильні, бо хочуть щоб їх платили а не знімали все з рахунків, по-друге за те саме порушення двічі не штрафують.
А найголовніше - після передачі в виконавчу службу і відсутності активів - вона повертає впровадження як таке що неможливо виконати, а потім вже й термін стягнення проходить, але звісно такий варіант не для всіх.
Самі штрафи то фігня, про яку не варто говорити.
А от хвилю реальних дій економічно активного населення це запустить.
Електоральні настрої?
Важко передбачення ці збочення.
стадо оленів як ломанеться, хоча оленеводи: "куди вони дінуться із підводної лодки"
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Додано: Вів 14 тра, 2024 09:14
Дюрі-бачі написав:
Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Судячи з рефлексій місцевих фахівців з фінансів вони сидять в гривнедепо та ОВГЗ на 3-6 місяців.
Що зараз з достроковим зняттям депо?
Капкан надійно тримає жертву?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 09:36
UA написав: Дюрі-бачі написав:
Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Судячи з рефлексій місцевих фахівців з фінансів вони сидять в гривнедепо та ОВГЗ на 3-6 місяців.
Що зараз з достроковим зняттям депо?
Капкан надійно тримає жертву?
Овдп занадто легко продаються достроково... (у Сенсі). Це якось аж тривожить. А раптом хтось хакне, все продасть і виведе?
Мала би бути і функція блокування продажу.
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