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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 09:53
flyman написав:
куди вони дінуться із підводної лодки
Яка межа курса $ для безубытка по купленным вами ОВДП?
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dimo_0n
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