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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 тра, 2024 10:48
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів
На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 08:14
Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
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Додано: Вів 14 тра, 2024 10:25
dimo_0n написав: flyman написав:
куди вони дінуться із підводної лодки
Яка межа курса $ для безубытка по купленным вами ОВДП?
було 45 в квітні на рік вперед,
як не дивно, 45 і в травні, курс виріс, дохідність впала, а в добутку те саме число
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flyman
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Додано: Вів 14 тра, 2024 10:37
flyman написав:
було 45 в квітні на рік вперед,
Т.е. если до +/- осени сего года будет 42 то все бестолку и проще было взять доллар в кубыху?
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dimo_0n
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:12
dimo_0n написав: flyman написав:
було 45 в квітні на рік вперед,
Т.е. если до +/- осени сего года будет 42 то все бестолку и проще было взять доллар в кубыху?
Вільна Україна - вільні люди. Нічого неможливо передбачити
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sens
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:18
flyman написав:
курс виріс, дохідність впала
І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.
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Ой+
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:46
Ой+ написав: flyman написав:
курс виріс, дохідність впала
І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.
У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?
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sens
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Додано: Вів 14 тра, 2024 13:01
sens написав: dimo_0n написав: flyman написав:
було 45 в квітні на рік вперед,
Т.е. если до +/- осени сего года будет 42 то все бестолку и проще было взять доллар в кубыху?
Вільна Україна - вільні люди. Нічого неможливо передбачити
По доллару в течение года может быть +/- 1-2 грн колебание к нынешнему курсу.
Вопрос только в одном: будет + или - ?
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Victor8
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