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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11417114181141911420

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 70
Менше 37,00
3%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
13%
9
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
23%
16
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 10:48

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Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 08:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:25

  dimo_0n написав:
  flyman написав:куди вони дінуться із підводної лодки

Яка межа курса $ для безубытка по купленным вами ОВДП?

було 45 в квітні на рік вперед,
як не дивно, 45 і в травні, курс виріс, дохідність впала, а в добутку те саме число
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:37

  flyman написав:було 45 в квітні на рік вперед,

Т.е. если до +/- осени сего года будет 42 то все бестолку и проще было взять доллар в кубыху?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:12

  dimo_0n написав:
  flyman написав:було 45 в квітні на рік вперед,

Т.е. если до +/- осени сего года будет 42 то все бестолку и проще было взять доллар в кубыху?

Вільна Україна - вільні люди. Нічого неможливо передбачити
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:курс виріс, дохідність впала

І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:46

  Ой+ написав:
  flyman написав:курс виріс, дохідність впала

І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.


У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:01

  sens написав:
  dimo_0n написав:
  flyman написав:було 45 в квітні на рік вперед,

Т.е. если до +/- осени сего года будет 42 то все бестолку и проще было взять доллар в кубыху?

Вільна Україна - вільні люди. Нічого неможливо передбачити

По доллару в течение года может быть +/- 1-2 грн колебание к нынешнему курсу.
Вопрос только в одном: будет + или - ?
Victor8
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