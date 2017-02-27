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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:20
sens написав: Ой+ написав: flyman написав:
курс виріс, дохідність впала
І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.
У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?
Моно, але там за вивід ніби 1% знімають
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:43
Andrey2512 написав: Shaman написав:
а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти
Який сільгосп?
чому ніт?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18
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