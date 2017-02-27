RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11418114191142011421

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 72
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
13%
9
39,50-40,00
36%
26
40,00-40,50
22%
16
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:20

  sens написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:курс виріс, дохідність впала

І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.


У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?

Моно, але там за вивід ніби 1% знімають
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 01.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:46

Топливо
https://news.finance.ua/ru/depozity-v-g ... nie-10-let
UA
 
Повідомлень: 8293
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:43

  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти


Який сільгосп?
чому ніт?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18

  UA написав:Топливо
https://news.finance.ua/ru/depozity-v-g ... nie-10-let

кейс "успею вытащить"©
flysoulfly
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11418114191142011421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3418, 3419, 3420
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34197 36902210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2024 19:23
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13240785
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23186060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (991)
14.05.2024 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.