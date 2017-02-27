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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11418114191142011421

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 73
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
12%
9
39,50-40,00
37%
27
40,00-40,50
22%
16
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:20

  sens написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:курс виріс, дохідність впала

І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.


У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?

Моно, але там за вивід ніби 1% знімають
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:46

Топливо
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:43

  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти


Який сільгосп?
чому ніт?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18

  UA написав:Топливо
https://news.finance.ua/ru/depozity-v-g ... nie-10-let

кейс "успею вытащить"©
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:32

ФРС прогнозує, що ключова ставка залишаться високою через інфляцію в США

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джей Пауелл заявив, що регулятор розглядає можливість збереження ключової ставки протягом більш тривалого часу, ніж передбачалося, оскільки інфляція в країні досі залишається стійкою.

За словами голови ФРС, економіка США останнім часом працює дуже добре, але перші місяці 2024 року відзначилися відсутністю прогресу в питанні зниження інфляції до цільового показника центрального банку в 2%.

Пауелл сказав, що очікує, що інфляція може повернеться на щомісячну основу до рівнів, які більше схожі на нижчі показники, які ми мали минулого року. Але підкреслив, що його впевненість щодо цього не така висока, як була раніше.

Він також додав, що ФРС повинен бути терплячим і дозволити обмежувальній політиці робити свою роботу.

З усім тим, Пауелл повторив, що не очікує від ФРС подальшого підвищення процентних ставок у світлі впертої інфляції.

"За багатьма показниками, облікова ставка є обмежувальною", - сказав Пауелл, додавши, що час покаже, чи є вона "достатньо обмежувальною", але існує лише "дуже мала ймовірність", що наступним кроком буде підвищення ставок.

Financial Times
jump
 
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