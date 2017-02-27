sens написав:
У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?
Моно, але там за вивід ніби 1% знімають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:20
Моно, але там за вивід ніби 1% знімають
Додано: Вів 14 тра, 2024 15:46
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:43
Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18
кейс "успею вытащить"©
Додано: Вів 14 тра, 2024 21:32
ФРС прогнозує, що ключова ставка залишаться високою через інфляцію в США
Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джей Пауелл заявив, що регулятор розглядає можливість збереження ключової ставки протягом більш тривалого часу, ніж передбачалося, оскільки інфляція в країні досі залишається стійкою.
За словами голови ФРС, економіка США останнім часом працює дуже добре, але перші місяці 2024 року відзначилися відсутністю прогресу в питанні зниження інфляції до цільового показника центрального банку в 2%.
Пауелл сказав, що очікує, що інфляція може повернеться на щомісячну основу до рівнів, які більше схожі на нижчі показники, які ми мали минулого року. Але підкреслив, що його впевненість щодо цього не така висока, як була раніше.
Він також додав, що ФРС повинен бути терплячим і дозволити обмежувальній політиці робити свою роботу.
З усім тим, Пауелл повторив, що не очікує від ФРС подальшого підвищення процентних ставок у світлі впертої інфляції.
"За багатьма показниками, облікова ставка є обмежувальною", - сказав Пауелл, додавши, що час покаже, чи є вона "достатньо обмежувальною", але існує лише "дуже мала ймовірність", що наступним кроком буде підвищення ставок.
Financial Times
Додано: Сер 15 тра, 2024 12:48
в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...
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