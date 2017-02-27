moveton написав:

Acceptus написав: Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:

Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:



https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:

Acceptus написав: І нічого не буде блокувати. І нічого не буде блокувати.

Самое интересное: "государственный налог (это по аналогии с недвижимостью), скорее всего он есть и на депозиты" там как-то неоднозначно исследовано. Так есть или нет? С какого перепугу налог для недвижимости применять к депо и ЦБ?Ну это всего лишь по текущим законам. Могут ведь "по аналогии" с финмоном, где достаточно справок по доходу всей семьи ввести и ответственность по долгам всей семьёй. Вон, для НАЗК уже декларировать нужно не только своё имущество, но и родственников.Ну и помним, что долги физика не списываются, если у него в момент исполнения оказалось, что взять нечего. Будет висеть пожизненно до оплаты. Придётся жить с только чёрной ЗП и оплачивать всё только наличкой или чужими картами (что само по себе не законно). Такое. Или банкротиться, но это для физика тоже процедура не простая и не дешёвая.