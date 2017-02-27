RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11419114201142111422

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 77
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
14%
11
39,50-40,00
36%
28
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:12

  moveton написав:
  Acceptus написав:Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

Самое интересное: "государственный налог (это по аналогии с недвижимостью), скорее всего он есть и на депозиты" там как-то неоднозначно исследовано. Так есть или нет? С какого перепугу налог для недвижимости применять к депо и ЦБ?

  Acceptus написав:І нічого не буде блокувати.

Ну это всего лишь по текущим законам. Могут ведь "по аналогии" с финмоном, где достаточно справок по доходу всей семьи ввести и ответственность по долгам всей семьёй. Вон, для НАЗК уже декларировать нужно не только своё имущество, но и родственников.

Ну и помним, что долги физика не списываются, если у него в момент исполнения оказалось, что взять нечего. Будет висеть пожизненно до оплаты. Придётся жить с только чёрной ЗП и оплачивать всё только наличкой или чужими картами (что само по себе не законно). Такое. Или банкротиться, но это для физика тоже процедура не простая и не дешёвая.


Уточнив, змінив:
+1% від суми оцінки дарованого майна (послуги нотаріуса) - я думав це типу державного мита, але виявляється "послуги".

Податок з обдарованого 0% якщо перша лінія спорідненості.
Востаннє редагувалось Acceptus в Чет 16 тра, 2024 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 25.05.11
Подякував: 56 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:17

  SAndriy1 написав:
  Acceptus написав:
  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.


Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

І нічого не буде блокувати.

Напомню, что только Сенс Банк — позволяет не только покупать облигации в своем приложении, но и продавать их в приложении SenseSuperAPP — не дожидаясь окончания срока. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Точно?


Так, можна продати ОВДП не чекаючи "експірації". Вже давно є така функція для ОВДП. Зароблені відсотки по купону Ваші (не перераховуються).

Мається на увазі продати прямо в додатку без допомоги співробітників відділення або онлайн чату або дзвінків на підтримку.

Натиснути кнопку та все.
Востаннє редагувалось Acceptus в Чет 16 тра, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 25.05.11
Подякував: 56 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:26

  moveton написав:Ну и помним, что долги физика не списываются, если у него в момент исполнения оказалось, что взять нечего. Будет висеть пожизненно до оплаты. Придётся жить с только чёрной ЗП и оплачивать всё только наличкой или чужими картами (что само по себе не законно). Такое. Или банкротиться, но это для физика тоже процедура не простая и не дешёвая.

Ви швидше за все переплутали з аліментами, по звичайними штрафам перед державою є поняття строку позовної давності
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 22.03.11
Подякував: 110 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:37

  zerocool написав:Ви швидше за все переплутали з аліментами, по звичайними штрафам перед державою є поняття строку позовної давності

Понятие есть. И нюанс с его применением тоже есть: https://www.youtube.com/watch?v=UshZPY6AHHg&t=465s
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:29

  moveton написав:
  zerocool написав:Ви швидше за все переплутали з аліментами, по звичайними штрафам перед державою є поняття строку позовної давності

Понятие есть. И нюанс с его применением тоже есть: https://www.youtube.com/watch?v=UshZPY6AHHg&t=465s

Ох уж ці юристи з ютубу, вона переплутала строк виконання постанови до трьох місяців (який оновлюється при кожному зверненні до служби), та позовну давність для стягнення штрафу - від року до 3-4. Технічно цей термін може призупинятися і поновлюватися при нових постановах, але він не обнуляється.
З одного боку нічого не заважає взагалі прибрати термін давності для окремих категорій стягнень дод. законами, з іншого - після закінчення військового стану навряд чи хтось буде спамити виконавчу мільйонами нових постанов.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 22.03.11
Подякував: 110 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:36

  zerocool написав:після закінчення військового стану навряд чи хтось буде спамити виконавчу мільйонами нових постанов.

Это, кстати, не факт. Денег государству потребуется не мало, а что там зарубежные партнёры будут давать на отстраивание - это ещё не известно. А тут уже законно готовый ресурс для доения.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:42

  Acceptus написав:
  SAndriy1 написав:
  Acceptus написав:
Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

І нічого не буде блокувати.

Напомню, что только Сенс Банк — позволяет не только покупать облигации в своем приложении, но и продавать их в приложении SenseSuperAPP — не дожидаясь окончания срока. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Точно?


Так, можна продати ОВДП не чекаючи "експірації". Вже давно є така функція для ОВДП. Зароблені відсотки по купону Ваші (не перераховуються).

Мається на увазі продати прямо в додатку без допомоги співробітників відділення або онлайн чату або дзвінків на підтримку.

Натиснути кнопку та все.

Только у них так можно? Вы серьезно? В ICU так не сделаешь? Я вас разочарую - так можно не только в Сенсе!
SAndriy1
 
Повідомлень: 771
З нами з: 17.01.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:Только у них так можно? Вы серьезно? В ICU так не сделаешь? Я вас разочарую - так можно не только в Сенсе!

Нужно внимательно читать что именно "так можно": "продавать их в приложении SenseSuperAPP". Это действительно в ICU не очень получится сделать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11419114201142111422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3420, 3421, 3422
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34212 36908091
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2024 11:33
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13242134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23186710
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6292)
16.05.2024 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.