Самое интересное: "государственный налог (это по аналогии с недвижимостью), скорее всего он есть и на депозиты" там как-то неоднозначно исследовано. Так есть или нет? С какого перепугу налог для недвижимости применять к депо и ЦБ?
Acceptus написав:І нічого не буде блокувати.
Ну это всего лишь по текущим законам. Могут ведь "по аналогии" с финмоном, где достаточно справок по доходу всей семьи ввести и ответственность по долгам всей семьёй. Вон, для НАЗК уже декларировать нужно не только своё имущество, но и родственников.
Ну и помним, что долги физика не списываются, если у него в момент исполнения оказалось, что взять нечего. Будет висеть пожизненно до оплаты. Придётся жить с только чёрной ЗП и оплачивать всё только наличкой или чужими картами (что само по себе не законно). Такое. Или банкротиться, но это для физика тоже процедура не простая и не дешёвая.
Уточнив, змінив: +1% від суми оцінки дарованого майна (послуги нотаріуса) - я думав це типу державного мита, але виявляється "послуги".
Податок з обдарованого 0% якщо перша лінія спорідненості.
Востаннє редагувалось Acceptus в Чет 16 тра, 2024 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему: Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:
moveton написав:Ну и помним, что долги физика не списываются, если у него в момент исполнения оказалось, что взять нечего. Будет висеть пожизненно до оплаты. Придётся жить с только чёрной ЗП и оплачивать всё только наличкой или чужими картами (что само по себе не законно). Такое. Или банкротиться, но это для физика тоже процедура не простая и не дешёвая.
Ви швидше за все переплутали з аліментами, по звичайними штрафам перед державою є поняття строку позовної давності
Ох уж ці юристи з ютубу, вона переплутала строк виконання постанови до трьох місяців (який оновлюється при кожному зверненні до служби), та позовну давність для стягнення штрафу - від року до 3-4. Технічно цей термін може призупинятися і поновлюватися при нових постановах, але він не обнуляється. З одного боку нічого не заважає взагалі прибрати термін давності для окремих категорій стягнень дод. законами, з іншого - після закінчення військового стану навряд чи хтось буде спамити виконавчу мільйонами нових постанов.
Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему: Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати: